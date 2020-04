Sea of Thieves : Le contenu Ships of Fortune est disponible, tous les détails

Le 7 avril dernier, à l'occasion du Inside Xbox, nous vous avions dévoilé cette mise à jour de Sea of Thieves, baptisée Ships of Fortune. Eh bien c'est le jour "J", les enfants, pour se lancer dans cette aventure magnifique que je vous conseille personnellement à MORT.

Ce nouveau DLC permet aux pirates et autres flibustiers de tous bords de réviser leurs classiques et de se lancer de tous nouveaux défis. Notamment via des Emissaires, l'une des nouveauté de ce DLC, qui vous permettra de vous en mettre plein les fouilles, mais vous mettra également en danger face aux autre émissaires qui convoiteront vos butins. Mais comportez-vous bien et vous serez récompensés.

Pour devenir émissaire, parlez simplement au représentant d'une société dans n'importe quel avant-poste. Si votre rang est assez élevé et que vous avez les fonds, vous pouvez acheter un statut permanent d'émissaire. Ceci vous autorise à acheter la tenue de votre société et hisser le pavillon d'émissaire ! N'hésitez pas à varier vos allégeances entre les différentes sociétés avec l'inconstance d'un... eh bien, d'un pirate.

Une nouvelle société mystérieuse est également arrivée, les Os de la Faucheuse.

Ces individus masqués, passionnés et pourtant étrangement cérémonieux, croient en la « véritable piraterie » : la liberté de piller sans limites et sans honte ! Pour les Faucheurs, être un pirate signifie vivre selon ses propres règles, être fidèle à soi-même et embrasser la liberté qu'offre l'océan. En résumé : passer moins de temps à déterrer des trésors, et plus de temps à les dérober aux autres pirates !

Limite de niveau augmentée et réanimation

Chacune des sociétés propose un statut d'émissaire, et désormais, de nouvelles promotions sont disponibles pour les pirates loyaux ! Le rang le plus haut a été augmenté à 75, permettant aux pirates de rang 50 de gagner des promotions supplémentaires et cinq nouveaux titres. La course est lancée pour devenir l'un des premiers à atteindre le haut du panier de la piraterie !

Nous avons également droit à des marqueurs sur la carte du Monde, histoire de ne plus tourner en rond, mais aussi la possibilité réanimer ses compagnons, pour ne pas perdre trop de temps dans le vaisseau des damnés, surtout en plein abordage meurtrier.

Il y a également des nouveautés du côté du Pirate Emporium. Il sera désormais possible de posséder un mau, un ragamuffin ou un chat sauvage qui gardera vos (vrais) fonds de cale à l'abri des rats.

Pour tout le reste et autres détails, rendez-vous sur le site officiel (en français) à cette adresse.