TEST du micro sur pied Trust EXXO : Un exercice correct

Vous êtes de plus en plus nombreux à streamer et les fabricants se paient même le luxe de proposer des versions de leurs micros spécialement dédiés aux consoles. Celui qui nous concerne aujourd'hui est plutôt orienté vers les possesseurs de PC et affiche certaines caractéristiques d'un produit haut de gamme. L'Exxo se prête à l'exercice de la critique.

S'il est bien une activité que le confinement n'a pas perturbé, ce sont les streams divers et variés. Cela vous a peut-être donné envie de passer vous aussi du côté obscur et de partager votre contenu avec les autres joueurs. Trust pense à vous et propose l'Exxo GXT 256.

Le matériel que vous trouvez dans la boite aurait pu inclure un filtre anti pop

Minimum syndical

Dans la boite, on trouve un câble d'un mètre quatre vingt pour se brancher directement en USB sur n'importe quelle machine dotée de cette connectique (c'est-à-dire à peu près tout ce qui existe aujourd'hui). Tout, même une console. Le GXT 256 est par exemple reconnu sur PS4, ce qui le place juste en face d'un nacon ST-200 par exemple.

Il est livré sans mallette, sans filtre anti-pop, mais avec une bonnette. Dommage. Si la mallette est dispensable (on ne promène pas forcément son micro dans tous les sens), le filtre anti-pop est très appréciable si on souhaite ravir les auditeurs et éviter de leur écorcher les oreilles au moindre cri.

Le pied fourni est standard dans cette gamme de produits. Le lest est suffisant pour lui assurer une bonne stabilité, le système de fixation est simple et facile à mettre en oeuvre. L'ensemble est solide, la qualité de fabrication et d'assemblage sont également bonnes. Le système de suspension est assuré par des élastiques épais et Trust a le bon goût d'en fournir deux supplémentaires en cas de casse ou d'usure. C'est désormais aussi la base pour éviter que les moindres vibrations du support ne soient transmises au micro.

Paré de ses plus belles couleurs et de ses potentiomètres bien pratiques

Des fonctions appréciables

Côté performances, on est dans ce qui se fait de façon très classique en entrée de gamme et sous la barre des 100€. Je vous laisse le soin d'en parcourir la fiche technique. Ce qui est agréable avec le GXT 256, c'est qu'il propose des fonctions directement accessibles et très pratiques. Pour éviter de naviguer dans des menus software, vous pouvez le mettre en muet d'une simple pression sur la touche dédiée. Le rouge allumé signifiant que le micro transmet votre voix, le clignotant qu'elle est coupée. Rouge, c'est aussi la couleur du carton sur le choix du switch pour ce bouton. Il clique vraiment, ce qui fait que chaque action sur ce dernier produit un "pop" très gênant si vous ne comptez pas éditer votre son en post production. Dommage.

A propos de couleurs, l'Exxo peut vous en afficher cinq au choix en fixe ou en alternatif. Le potentiomètre du gain micro "cliquable" pour activer ces fonctions. En revanche, si vous avez la bonne idée de mettre la bonnette pour avoir un bon son (c'est tout de même la fonction première d'un micro), vous ne verrez plus du tout ces couleurs.

En plus du gain du micro, vous pouvez également régler le retour casque, puisqu'une sortie mini jack est disponible en façade. Un autre plus très appréciable pour avoir un retour direct sur votre voix et sur la balance entre les sons du jeu et vos commentaires.

EN RÉSUMÉ UN "CLIC" DE TROP En dehors de ce souci de clic sur le bouton de la fonction muette, le GTX 256 se situe dans la moyenne des micros de la gamme dite "gamer". Il est même un peu au-dessus question équipement avec un pied solide et un véritable système de suspension anti-vibration. On aurait peut-être aimé échanger la présence d'une LED sans aucune fonction pratique par un filtre anti pop. Ce qui le place un peu en dessous des bundles premiers prix qui se font en audio chez t.bone par exemple. A noter que le fait de pouvoir mixer en direct le gain du micro et le son de retour en fait un outil tout à fait adapté pour le stream direct sur consoles.

ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Un pied de bonne qualité

Le système de suspension

La bonnette

Le retour casque et les réglages de gain avec potentiomètres Le "pop" à chaque utilisation du bouton de mute

La LED qui ne sert à rien (les goûts et les couleurs)