Gears of War 3 sur PS3 : Une nouvelle vidéo émerge, Epic Games explique son origine

En 2016, nous découvrions un extrait de Gears of War 3 tournant sur une console debug PS3 (Gears of War 3 tournant vraiment sur PS3, ça donne ça). Comme un rappel, une nouvelle vidéo est apparue, et on en sait davantage.

Postée ce mardi 19 mai 2020, et visible ci-dessus,, la nouvelle démonstration, qui dure tout de même huit heures, que Gears of War 3 a tourné sur PS3 a encore surpris, interrogé. Sa provenance, sa raison d'être ? Même le propriétaire de cette build, qui se présente comme un ancien hacker, n'en avait aucune idée.

Après sa diffusion, le scepticisme était de mise sur l'authenticité de ce nouveau contenu et le fait qu'il ait pu être produit par Epic Games. Le père de la série, qui travaillait encore dessus pour cet épisode, Cliff Bleszinski, n'y croyait pas :

Je suis sûr à 99% que c'est fake.

On devrait naturellement le croire, puisqu'il était en charge du développement, et qu'il n'y avait, selon, aucun temps libre pour l'équipe, déjà débordée, pour ce genre de projet. Stephen Totilo, journaliste de Kotaku, a néanmoins voulu creuser pour s'en assurer. La vérité, il l'a obtenue d'un représentant d'Epic Games.

Ce contenu est un projet annexe du processus de test d'Epic de l'Unreal Engine 3, qui employait à la fois Gears et Unreal Tournament. Cela n'a fait partie d'un travail pour une production sur PlayStation 3.

C'est donc le département technique qui procédait à des tests en interne. Ce que Blezsinksi ignorait, pour des raisons qui semblent évidentes.

Hah, that settles that. I was so knee deep in what I was doing at the time I had no idea what was going on on the engine side. Move along, folks. https://t.co/X7xag9pstK