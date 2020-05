PS Now : Le service de Sony dépasse les 2 millions d'abonnés, loin derrière le Game Pass

Il y a une semaine, Sony se félicitait publiquement des résultats toujours très honorables de la PlayStation 4, qui continue de se vendre par millions, tout comme ses jeux. Et si l'autre constructeur japonais peut aujourd'hui mettre en avant une progression de son service de streaming, mais continue de courir après la concurrence.

Aujourd'hui se tenait en effet une réunion stratégique pour parler de l'avenir du groupe et de ses nombreuses activités, qui nous permet néanmoins de jeter un oeil sur la partie vidéoludique, celle qui nous concerne évidemment au premier degré.

Dans les fameuses slides chères aux exécutifs de ce monde, on découvre notamment la belle progression des abonnements au service de streaming PlayStation Now : l'ex-projet Gaikai lancé en 2014 outre-Atlantique continue de grappiller des parts de marché, et semble même accélérer sa croissance. De 700.000 abonnés recensés fin mars 2018, le streaming à la japonaise totalisait 1 million de joueurs un an plus tard, et ce score a ainsi été plus que doublé, puisque Sony annonce aujourd'hui 2,2 millions d'abonnés actifs.

Si les joueurs ont pu profiter d'une baisse de prix enregistrée au début de l'année 2018, c'est surtout la possibilité de télécharger ses jeux et d'ainsi réduire l'input lag qui aura permis au PlayStation Now de quitter un peu plus la terre ferme. Signe des temps qui changent et d'une mobilité accrue, l'utilisation du remote play qui permet à notre cher Romain ne pas passer plus de quatre heures sans jouer à Yakuza a profité d'un facteur multiplicateur de 2,5 entre fin 2018 et fin 2019.

Si la performance est belle, et que comparaison n'est pas raison, ces résultats restent tout de même loin des 10 millions d'abonnés récemment annoncés par Microsoft à son propre service de streaming, le Xbox Game Pass. La prochaine (gué)guerre du jeu vidéo se fera-t-elle sur le front de l'abonnement ?

