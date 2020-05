Unreal Engine 5 : Epic répond aux inquiétudes quant à la taille des téléchargements de jeux

Comme les joueurs qui utilisent les consoles actuelles le savent bien, les jeux sont de plus en plus lourds. Et cela a évidemment des conséquences sur les capacités de stockage relativement limitées des machines ainsi que sur les temps de téléchargement des jeux (second problème plus ou moins ressenti d'une zone géographique à l'autre). Logiquement, les promesses de ce que permet l'Unreal Engine 5 avaient de quoi générer des inquiétudes quant à la taille des jeux à venir.

À lire aussi : GTA 5 gratuit fait planter l'Epic Games Store, Epic commente la situation

Il est indéniable que la démo technique de l'Unreal Engine 5 tournant sur un kit de développement PS5 était visuellement impressionnante. Au cours de la vidéo de présentation de cette démo, de représentants d'Epic Games ont expliqué que ce nouveau moteur permet d'importer directement des assets de haute qualité sans avoir à se soucier de la compression. Logiquement, cette présentation a généré des inquiétudes vis-à-vis du poids des jeux next-gen. Avec des assets de haute qualité par millier, les chiffres pourraient exploser.

Epic Games se veut cependant rassurant à ce sujet. À un programmeur lui demandant si l'utilisation de l'Unreal Engine 5 allait mener à des tailles de téléchargement "énormes," Graham Wihlidal, senior rendering engineer en charge de l'Unreal Engine chez Epic Games, a répondu :

Can't share technical details at this time, but this tech is meant to ship games not tech demos, so download sizes are also something we care very much about.