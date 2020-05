GTA 5 gratuit fait planter l'Epic Games Store, Epic commente la situation

Comme la fuite l'avait indiqué, Grand Theft Auto V est le jeu PC pouvant être téléchargé et conservé gratuitement sur l'Epic Games Store à partir d'aujourd'hui. Enfin, si Epic parvient à rétablir l'accès à son service.

Grand Theft Auto V a beau s'être écoulé à plus de 120 millions d'exemplaires, et être devenu un des jeux les plus vendus de tous les temps, depuis sa sortie en 2013, il intéresse encore un grand nombre de personnes qui ne l'ont pas déjà.

En effet, il a suffi de quelques minutes pour que l'afflux massif de personnes essayant de se connecter à l'Epic Games Store pour télécharger l'exemplaire gratuit de GTA 5 fasse planter le service d'Epic Games. À l'heure où sont écrites ces lignes, la boutique est inaccessible et l'éditeur s'est fendu d'un tweet pour expliquer la situation :

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.



We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can.