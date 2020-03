PS5 : Son SSD va bouleverser le game design selon Sony, explications

Sony vient de terminer la diffusion de sa conférence "Road to PS5" initialement prévue pour la GDC 2020. Cette présentation entièrement axée sur la technologie qui fait tourner la console, a été en grande partie consacrée au SSD qui contribue à la faire tourner (rapidement). Pour l'architecte de la console, ce SSD va avoir un impact sensible sur le game design de la prochaine génération.

Mark Cerny, l'architecte principal de la PlayStation 5, a commencé sa conférence du jour en révélant que comme lorsqu'ils ont créé la PS4, ils ont pour la PS5 tenu à écouter les demandes des développeurs.

Et selon ce même Mark Cerny, la chose la plus demandée par ces derniers était la présence dans la console d'un SSD. Pour lui, le SSD est la "clef de la prochaine génération." (rappelons que cela existe depuis une dizaine d'années sur PC...).

Mark Cerny explique que le SSD 825 Go M.2 NVMe inclus dans la PS5 permettra de charger jusqu'à 5,5 Go de données par seconde. Cela signifie que la vitesse "d'input-output" de la PS5 sera jusqu'à 100 fois plus rapide que celle de la PS4. Pour résumer, ce SSD permettra les cinq éléments suivants :

Lancement ultra rapide

Pas d'écran de chargement

Streaming (in-game) à ultra haute vitesse

Pas de duplication des données de jeu

Installation des patchs rapide

Histoire d'illustrer l'impact que le SSD peut avoir sur le game design, Mark Cerny explique que des choses comme les couloirs en zig-zag, les longs escaliers ou encore les séquences en ascenseur étaient jusqu'à présent des passages nécessaires pour permettre le chargement discret d'éléments du jeu. Mais bien qu'ils soient nécessaires, ils frustraient les développeurs car ils limitaient leur créativité, bridaient ce qu'ils pouvaient faire et nuisaient au game design.

Selon le concepteur de la PS5, le SSD permettra de charger instantanément des quartiers entiers d'un monde ouvert, ou d'afficher immédiatement des textures quand un personnage dirigé par le joueur se retourne subitement (Mark Cerny précise que s'il faut une demi-seconde au joueur pour se retourner, cela donne le temps à la console de charger 4 Go de données).

Un disque dur SSD à tout faire ?

Pour ce qui de la suppression de la présence de données de jeu dupliquées, Mark Cerny explique que le temps d'accès sur les disques durs actuels nécessitait de placer les mêmes éléments à différents endroits de la mémoire pour faciliter leur apparition in-game (il donne l'exemple de Marvel's Spider-Man dans lequel un fichier correspondant à un seul élément de décor était présent plusieurs centaines de fois dans les fichiers du jeu).

Grâce à la vitesse d'accès aux données permise par le SSD, cette duplication ne sera plus nécessaire et libérera de la place que les développeurs pourront utiliser autrement. Selon Mark Cerny, le SSD pourra donc débrider la créativité des équipes de développement en matière de game et level design.

Comme indiqué plus haut, le SSD de la PS5 sera un SSD 825 Go M.2 NVMe. Mark Cerny précise que les joueurs auront la possibilité d'installer un disque dur classique pour y stocker des jeux PS4 par exemple. Ils auront également la possibilité d'installer un autre SSD M.2 NVMe compatible. Mark Cerny demande cependant qu'au lancement de la PS5, les gens attendent que Sony ait fait des tests et certifié la compatibilité de tel ou tel SSD avant de procéder à un changement.

Aux dernières nouvelles, la PS5 est toujours prévue pour la fin de cette année.

Que vous inspirent ces précisions au sujet du SSD de la PS5 ? Pensez-vous qu'il va vraiment changer la manière de concevoir les jeux ? Est-ce une avancée majeure à vos yeux ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.