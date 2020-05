The Rock vs Terry Bogard dans une bande-annonce de The King of Fighters All Star

Il y a quelques jours, nous vous indiquions que Netmarble et SNK teasaient une collaboration temporaire avec la WWE autour de leur jeu The King of Fighters All Star. Ce crossover vient de commencer et pour fêter ça, l'éditeur du jeu a diffusé une nouvelle bande-annonce à la gloire de cette rencontre improbable.

Les joueurs du Free-to-Play mobile The King of Fighters All Star peuvent donc prendre part in-game à un événement crossover avec la WWE jusqu'au 3 juin prochain. Au cours de ce dernier, les utilisateurs de ce mélange de Beat 'em All et de RPG peuvent donc débloquer plusieurs Superstars de la WWE : The Rock, The Undertaker, John Cena, Becky Lynch, Kofi Kingston et Seth Rollins (The Rock et John Cena disposent de deux tenues différentes).

Cette collaboration ne se limite par ailleurs pas à la simple présence aux côtés des héros de KoF des personnalités de la WWE. En effet, différents types de mini-jeux et de missions mettant en scène Dwayne Johnson et ses amis seront accessibles temporairement. The King of Fighters All Stars étant un Free-to-Play de type "gacha," (avec des récompenses aléatoires dont les chances d'apparition ne sont pas égales d'un élément à l'autre) il paraît important de prévenir les fans de la WWE intrigués qu'ils ne parviendront pas nécessairement à débloquer les personnages qui les intéressent.

À noter que la page du site officiel de The King of Fighters All Star consacrée à ce crossover mérite le détour pour les fans de catch. En effet, cette dernière propose des traductions en français des biographies des catcheurs écrites par l'éditeur du jeu. Et parmi ces traductions se trouvent des versions dans la langue de Molière des célèbres "catchphrases" des Superstars. Grâce à ce site nous avons donc le droit à un fabuleux : "Sentez-vous le doux fumet de la cuisine de The Rock ?" Ça ne s'invente pas !