Samurai Shodown : Son réalisateur aimerait rebooter une autre série de SNK

Après une longue, longue traversée du désert entamée avec la banqueroute du début des années 2000, le constructeur SNK semble mois après mois en passe de renaître de ses flamboyantes cendres, et entend se donner les moyens de peser à nouveau dans le game comme au milieu des années 1990.

Que ce soit à travers l'Arcade Pro Stick, les différents modèles de Neo-Geo Mini ou sa présence affirmée dès le lancement de la Switch, SNK se donne depuis quelques années les moyens de redorer son blason. Mais au-delà de surfer sur la juteuse vague de la nostalgie, l'éditeur entend également se moderniser, en témoigne notamment le reboot de la vénérable saga de versus fighting à l'arme blanche Samurai Shodown, avec le dernier épisode en date, un certain... Samurai Shodown. Bon.

À l'occasion du portage (tardif) des aventures de Haohmaru & Co. sur Switch, le site Nintendo Life pu s'entretenir avec le réalisateur du jeu Nobuyuki Kuroki, et d'évoquer avec lui l'avenir de la licence, et du versus fighting en général. Peu gêné à l'idée de mettre les pieds dans le plat, l'intéressé n'a pas fait les choses à moitié :

Nous ne pouvons rien dire concernant les plans que nous avons en tête pour Samurai Shodown. Ce que je peux en revanche dire, c'est que les développeurs travaillent actuellement sur les personnages prévus en DLC, et sur King of Fighters XV. À titre personnel, je souhaite que nous puissions fait revivre Garou : Mark of the Wolves.

Et bim. Le dernier opus de la saga Fatal Fury sorti en 1999 (ou Garou Densetsu dans sa langue maternelle), et qui peut aisément prétendre faire partie des plus belles réalisations de l'autre firme d'Osaka pourrait ainsi perdre son statut de point conclusif.

Tant mieux ? À vous de nous le dire dans les commentaires ci-dessous ! Il y a toutefois fort à parier que le retour triomphal de Terry Bogard au sein du roster de Super Smash Bros. Ultimate ne soit pas étrangère à cette soudaine envie...

Get ready !