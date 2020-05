The King of Fighters : Un crossover annoncé avec... la WWE

Les surprises et le crossovers improbables étant fréquents dans le monde du jeu vidéo, il devrait être quasiment impossible pour les éditeurs d'étonner les joueurs avec des croisements d'univers en 2020. Sortie de nulle part, l'annonce dont il est question aujourd'hui parvient à surprendre.

À lire aussi : WWE 2K20 : 2K Sports s'explique et annonce Patrick Gilmore à la rescousse

SNK et Netmarble viennent d'annoncer qu'entre le 14 mai et le 3 juin prochain, les Superstars de la WWE débarqueront dans leur jeu The King of Fighters All Star. À en croire les premières informations au sujet de cette collaboration inattendue, The Rock, The Undertaker, Seth Rollins et John Cena rejoindront l'univers de Kyo Kusanagi, Terry Bogard et compagnie. Et d'après le premier teaser vidéo consacré à cette collaboration, les célèbres prises des catcheurs de la WWE pourront être utilisés dans ce KoF très spécial.

D'après l'éditeur du jeu, ce crossover se fera dans le cadre d'une grosse mise à jour du jeu. Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, The King of Fighters All Star est un jeu mobile Free-to-Play se déroulant dans l'univers de la célèbre série de SNK. Il est ici question d'un Beat 'em All saupoudré de RPG dans lequel se rencontrent les différentes versions des combattants vus au fil du temps dans les différents King of Fighters.

Pour info, le jeu est disponible sur appareils iOS et Android.