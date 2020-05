Mortal Kombat 11 : RoboCop, Sheeva et Fujin font la loi dans un nouveau trailer de gameplay

Annoncé il y a une semaine, l'extension Aftermath de Mortal Kombat 11 est encore de sortie. Il va de soi qu'on vous conseille d'éloigner les enfants de l'écran et de sortir le pop corn car vous allez découvrir un rêve de fan.

À voir aussi : On a vu Mortal Kombat 11 Aftermath : Nos impressions moitié gore, moitié flic

Vous connaissez RoboCop vs. The Terminator, ce comics du début des années 90 scénarisé par Frank Miller où le super flic s'en va en guerre contre Skynet ? Eh bien vous pouvez en avoir presque un zeste vidéoludique avec un RoboCop qui affronte le T-800 dans le trailer de Mortal Kombat 11 : Aftermath ci-dessus. Et vous dire que bientôt, vous pourrez organiser cette baston dans votre salon. Et même donner à Alex Murphy d'autres costumes.

Mais ne perdons pas de vue que l'extension accueillera d'autres kombattants et que deux d'entre eux se voient aussi présentés ici. Fujin et Sheeva arrivant, ce sont des nouvelles fatalities qui vont s'offrir à vous. Bien dégueulasses. Si vous prêtez également attention au stages, le Bassin d'acide, la Chambre des âmes, Retrokade et le Donjon de Kronika devraient aussi vous faire plaisir.

On les retrouvera, comme les Friendships, avec la mise à jour gratuite qui sera proposée à la sortie de Mortal Kombat 11 : Aftermath , le 26 mai prochain sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. On rappelle qu'elle sera proposée seule à 39,99 euros, à 49,99 euros avec le Kombat Pack ou encore avec Mortal Kombat 11 et ses DLC pour 59,99 euros.