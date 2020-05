Le prochain State of Play à suivre jeudi, 100% Ghost of Tsushima

La petite émission en ligne de PlayStation, du genre directly to you, est apparue pour la dernière fois en décembre 2019. Elle revient cette semaine, juste pour un jeu.

Ghost of Tsushima, vous en vouliez, vous en aurez. C'est lui qui sera la seule et unique star du prochain State of Play qui se diffusé jeudi dans la soirée.

On s'donne rendez-vous jeudi 14 mai à 22h00, alors.

Sony annonce que l'on découvrira de nouvelles séquences de gameplay de Ghost of Tsushima avec de l'exploration, du combat et davantage, pendant environ 18 minutes. Il est précisé qu'il ne faut rien attendre concernant la PS5 durant cet épisode entièrement consacré au jeu d'action en monde ouvert de Sucker Punch. Donc ne croyez pas ceux qui vous diront : "Mais siiiii, alleeeez, j'suis sûr qu'ils vont montrer la console !".

Ghost of Tsushima sera disponible le 17 juillet prochain sur PS4.