Ghost of Tsushima : Exploration et combats, découvrez de nouvelles séquences de gameplay

Sony nous avait donné rendez-vous ce jeudi 14 mai pour découvrir ce qui sera sans doute l'une des dernières grosses cartouches de la PlayStation 4 : le japonisant Ghost of Tsushima, qui avait su nous enivrer lors de son annonce à l'occasion de la conférence pré-E3 2018 du constructeur.

À voir aussi : 110 millions de PS4 vendues, abonnements PS Plus en hausse : Sony fait le point

La présentation d'une petite vingtaine de minutes commentée par Jason Connell aura d'abord été l'occasion de découvrir l'importance du vent dans le nouveau jeu de Sucker Punch, puisque ce dernier remplacera habilement les traditionnels marqueurs de localisation, tout comme les oiseaux ou les renards pourront vous guider à des points intéressants (ou cachés) de l'archipel. Cette première exploration aura permis de découvrir l'emploi d'un réticule de détection somme toute classique, indispensable pour espérer rester en vie en territoire occupé par les mongols.

Nate Fox a ensuite pris la main pour nous parler du système de combat, qui offre deux approches principales et opposées : le combat frontal qui nécessite un maniement du sabre précis, le katana de notre héros lui permet en effet de dévier les flèches ennemies en plus de découper leurs membres ; mais aussi une plus furtive, dans laquelle Jin se transforme en Ghost, et use de bon nombre d'items pour effrayer ou tromper ses adversaires.

La personnalisation s'effectuera notamment via la collecte de fleurs de différentes couleurs, qui une fois récoltées vous permettront de changer la teinte de vos armures, et votre maîtrise de l'ikebana vous permettra ainsi de réaliser de jolies photos ou vidéos, via un mode dédié, qui autorise à changer le sens du vent, ou faire tomber une japonisante pluie de pétales de fleurs.

Les fans qui souhaitent s'ambiancer opteront directement pour les voix japonaises, qui s'accorderont encore mieux avec le mode "film de samouraï" en noir et blanc, histoire de réveiller en vous le réalisateur qui s'ignorait jusqu'alors.

Si cette présentation de gameplay a contribué à affûter votre lame la plus fine, vous compterez comme notre cher Rami les jours qui nous séparent de la sortie de Ghost of Tsushima, désormais calée au 17 juillet 2020, sur PlayStation 4.

Qu'avez-vous pensé de cette nouvelle présentation de gameplay ? Êtes-vous toujours convaincus par Ghost of Tsushima ? Faites-nous part de vos avis affûtés dans les commentaires ci-dessous.