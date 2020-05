Xbox Series X : Assassin's Creed Valhalla "au moins en 30 fps" selon Ubisoft

Depuis l'annonce de la Xbox Series X, Microsoft vante les capacités techniques de sa nouvelle console et des possibilités offertes en termes de résolution et de framerate des jeux. Ce que proposeront les différents titres à ce niveau sur la Xbox Series X fait donc partie des informations très attendues par les défenseurs et les détracteurs des consoles de Microsoft. À n'en point douter, de récentes déclarations d'Ubisoft vont raviver les débats.

À lire aussi : Xbox Series X : Assassin's Creed Valhalla supportera le Smart Delivery

Certains joueurs se sont étonnés que la page consacrée à la version Xbox Series X d'Assassin's Creed Valhalla présente sur le site officiel Xbox évoque la 4K et le HDR mais ne mentionne rien sur le framerate du jeu.

La version portugaise du site Eurogamer a donc contacté Ubisoft pour tenter d'y voir plus clair. Questionné au sujet du framerate d'Assassin's Creed Valhalla sur Xbox Series X, l'éditeur français a répondu (propos traduits en anglais et relayés par le site WCCFTech) :

Nous pouvons pour l'instant garantir qu'Assassin's Creed Valhalla tournera au moins à 30 images par seconde. Assassin's Creed Valhalla bénéficiera de temps de chargement plus courts, permettant aux joueurs de s'immerger dans l'histoire et le monde du jeu sans friction. Enfin, Assassin's Creed Valhalla bénéficiera d'une amélioration des graphismes rendue possible par la Xbox Series X et nous avons hâte de montrer en 4K éblouissante le magnifique monde que nous sommes en train de créer.

Les choses ne sont donc pas gravées dans le marbre en termes de framerate. Les personnes qui comptent jouer au jeu d'Ubisoft sur Xbox Series X peuvent cependant commencer à s'attendre à y jouer en 30 fps. Comme indiqué précédemment, Assassin's Creed Valhalla fait partie des titres présentés comme bénéficiant d'optimisations spécifiques à la Xbox Series X.

Pour rappel, Assassin's Creed Valhalla et la Xbox Series X sont tous deux prévus pour la fin de cette année.

Que vous inspire cette nouvelle ? Est-il essentiel pour vous que les jeux tournent en 60 fps sur la nouvelle génération de consoles ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.