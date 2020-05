Inside Xbox : Assassin's Creed Valhalla dévoile son "gameplay" sur Xbox Series X

Après un teasing aussi intense qu'interminable, Ubisoft nous avait promis que l'Inside Xbox de ce jeudi 7 mai serait l'occasion de découvrir les premières séquences de gameplay du récemment annoncé Assassin's Creed Valhalla. L'éditeur nous avait également promis une courte séquence, et aura ainsi doublement tenu parole. Ou pas. Car on cherche toujours le gameplay... Ou alors... ?

Faute de découvrir une véritable séquence du jeu, il faudra se contenter d'un montage d'une minute et quarante seconde réalisé avec le moteur de ce nouvel épisode scandinave, qui nous permet tout de même de découvrir quelques croustillants détails, grâce à la présence du réalisateur Ashraf Ismail.

Notre héroïne/héros Eivor, qui sera de toutes façons canon quitte sa Norvège à peine unifiée pour s'installer durablement sur les côtes anglaises, une terre encore bien hostile, ce qui obligera notre protagoniste à mener des raids sanglants, à prendre d'assaut des forteresses, et à nouer des alliances avec les barons locaux.

Ismail en a profité pour annoncer qu'Assassin's Creed Valhalla bénéficiera de temps de chargement largement réduits, promettant une expérience "plus immersive", mais qu'il profitera également du Smart Delivery de la future console de salon, qui permettra aux acheteurs de la version Xbox One d'en jouir sur Series X via moult optimisations.

Les plus observateurs auront évidemment remarqué la présence d'une lame bien connue, du retour de notre volatile pour repérer le terrain depuis les cieux, ou encore la gestion de son drakkar via des ordres donnés à l'équipage, ce qui devrait largement les rassurer.

Assassin's Creed Valhalla est déjà annoncé par Ubisoft pour la fin de l'année 2020 sur à peu près tous les supports : Google Stadia, PC (via l'Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, UPlay, Xbox One et Xbox Series X.