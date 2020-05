Streets of Rage 4 : Dotemu s'excuse auprès de Limited Run et fait le point

Quand Limited Run propose des versions boîtes d'un jeu, il est fréquent qu'il soit le seul à proposer une telle version physique. Cela n'a pas été le cas pour Streets of Rage 4 et le timing des différentes annonces a provoqué confusion et frustration de part et d'autre. La polémique a pris suffisamment d'ampleur pour pousser Dotemu à s'exprimer à ce sujet.

Lorsque Limited Run Games a annoncé en janvier dernier la commercialisation de plusieurs éditions physiques de Streets of Rage 4, de nombreux joueurs situés hors des États-Unis se sont précipités dessus, malgré les coûts liés à l'importation, pensant qu'il s'agissait du seul moyen d'avoir le jeu en boîte.

Lorsqu'il a été révélé il y a seulement quelques jours qu'une version boîte serait également proposée en Europe, certains ont cru à une manipulation de Limited Run pour pousser les fans hors des États-Unis à l'achat.

Des suites de l'annonce de la sortie d'une version boîte de Streets of Rage 4 en Europe, y compris sur Xbox One (ce que Limited Run ne propose pas), des joueurs ont, à en croire les messages vus sur les réseaux sociaux ces derniers jours, annulé leur commande auprès de Limited Run pour se procurer, pour un prix moins élevé, la version européenne du titre.

La situation étant dommageable pour Limited Run aussi bien en termes de communication que commercialement, Dotemu a publié un communiqué dans lequel il revient sur la situation et présente ses excuses à son partenaire américain et ses clients :

Cela fait plusieurs années que Limited Run Games et Dotemu jouissent d'une partenariat fructueux et notre collaboration sur Streets of Rage 4 a été planifiée tôt dans le projet. Comme c'est souvent le cas lors de sorties de jeux, des partenariats additionnels concernant des versions physiques ont été arrangés en cours de développement. Ces derniers visaient principalement des clients situés hors des États-Unis. Mais des erreurs ont été commises en cours de planification et nous souhaitons présenter nos excuses. Pour être clair, Limited Run Games n'a pas été impliqué dans la gestion des autres sorties en boîte ou leur temporalité.



Nous avons sous-estimé la demande des fans et commis un faux pas lorsqu'il a été question de gérer le timing et la livraison des versions physiques. Pour ces raisons, nous présentons nos excuses à Limited Run Games et aux fans (aussi bien les leurs que les nôtres) et promettons que nous ferons mieux la prochaine fois.



Nous souhaitons également insister sur le fait que les éditions de Streets of Rage 4 proposées par Limited Run Games sont uniques et proposent un artwork exclusif réalisé par le directeur artistique Ben Fiquet qui ne sera pas disponible ailleurs.



Pour arranger les choses auprès des personnes qui ont commandé le jeu chez Limited Run Games, Dotemu et Limited Run Games offrent des clés Steam du jeu à toutes les personnes qui ont commandé l'Édition Limitée du jeu. Et toutes les commandes de Streets of Rage 4 recevront un CD gratuit et unique comprenant 15 pistes de la bande-originale du jeu, dont un remix exclusif du compositeur Tee Lopes. Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée.

La confusion est née du fait que Limited Run Games dispose souvent de l'exclusivité des versions physiques des jeux qu'il vend. Pour éviter que ce type de problème ne se reproduise à l'avenir, le revendeur américain aurait tout intérêt à préciser explicitement s'il a l'exclusivité des versions boîte qu'il propose. Les éditeurs/studios devraient quant à eux indiquer s'il compte proposer des versions boîte dans tel ou tel territoire.

Pour rappel, les versions physiques de Streets of Rage 4 produites par Limited Run Games n'arriveront pas avant 2 à 4 mois. La version européenne proposée par Just for Games sortira quant à elle le 24 juillet prochain. Bien évidemment, il est possible de se procurer la version dématérialisée du jeu de Dotemu dès à présent.

Aviez-vous précommandé une version boîte de Streets of Rage 4 chez Limited Run Games ? Si oui, l'avez-vous annulée des suites de l'annonce de la sortie d'une version physique en Europe ? Que vous inspire cette situation ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.