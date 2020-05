Scarlet Nexus : Une partie de l'équipe de Tales of Vesperia derrière l'action-RPG de Bandai Namco

Si la prochaine génération de consoles nous promet à chaque jour qui passe monts et merveilles, l'une des seules certitudes que nous ayons à l'heure actuelle est qu'elles opéreront une transition d'une douceur encore jamais vue dans la courte histoire du jeu vidéo, et tant pis pour les partisans zélés qui espérait dès la fin de l'année effectuer un véritable bond générationnel.

À voir aussi : Inside Xbox : Assassin's Creed Valhalla dévoile son "gameplay" sur Xbox Series X

S'il n'aura clairement pas su satisfaire tous les appétits des joueurs avides de nouveautés, loin s'en faut, l'Inside Xbox de la semaine dernière aura néanmoins été l'occasion de découvrir quelques titres encore non-annoncés, parmi lesquels l'action RPG de Bandai Namco Scarlet Nexus.

Et si le doute était permis au vu de la première moitié de son blase, le jeu sortira bel et bien sur à peu près toutes les plate-formes, et nous permet surtout d'en apprendre aujourd'hui un peu plus sur l'étrange univers dans lequel évoluera notre héros Yuito Sumeragi grâce à la page officielle mise en ligne par l'éditeur.

Les fameux pouvoirs psioniques dont bénéficient les forces de l'OSF découverte dans le premier trailer résultent ainsi d'une hormone découverte tardivement dans le cerveau humain. Mais alors que commençait son exploitation, les "Autres", sorte de monstres protéiformes et assez improbables, sont descendus du ciel pour dévorer nos si précieuses cervelles. C'est ainsi que les humains les plus à même de manier ces nouveaux pouvoirs psioniques ont été envoyés au front pour tenter de nous protéger de l'extinction. Yuito Sumeragi, le petit nouveau que vous incarnerez dans Scarlet Nexus, espère rapidement devenir un soldat d'élite, comme celui qui l'a sauvé étant plus jeune.

Cet univers que Bandai Namco qualifie de "Brain Punk" futuriste piochera son inspiration dans les classiques de l'animation nippone, mais aussi dans la SF occidentale, et permettra de nouer de nombreux liens qui structureront l'aventure. Et pour terminer sur une bonne nouvelle, le site officiel nous apprend tout en restant suffisamment flou pour que l'on s'interroge que cet action-RPG a été pensé par certains des cerveaux ayant oeuvré sur Tales of Vesperia, ce qui peut tout de même nous autoriser à rêver.

Scarlet Nexus est pour le moment annoncé sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X à une date inconnue.