Inside Xbox : Aaron Greenberg comprend les réactions mitigées

L'événement de Microsoft diffusé ce jeudi 7 mai 2020 est loin de n'avoir fait que des heureux. Le constructeur avait promis du gameplay sur Xbox Series X. Et pour nombre d'observateurs, c'est ce qui a le plus manqué.

Durant cet Inside Xbox, il y a bien eu treize jeux tiers montrés plus ou moins longuement à travers des vidéos. Mais l'usage important du terme "gameplay" sur les réseaux sociaux signalait surtout une présence finalement très réduite dans ces clips, par des messages d'incompréhension et des moqueries. Justifiés ?

En tout cas, Aaron Grenberg, à la tête du marketing chez Xbox, pense avoir compris la déception exprimée par les internautes :

Had we not said anything & just shown May Inside Xbox show like we did last month, I suspect reactions might have been different. Clearly we set some wrong expectations & that's on us. We appreciate all the feedback & can assure you we will take it all in & learn as a team. 🙏🏻💚