On a vu Mortal Kombat 11 Aftermath : Nos impressions moitié gore, moitié flic

Mortal Kombat 11 a éclairé l'année 2019 par sa présence. Et après avoir eu droit à moults combattants sous forme de DLC dont un Arnold Schwarzenegger, personnifié sous les traits du Terminator, voici qu'un nouveau gros pack de contenu additionnel nous à été dévoilé par les équipes de développement.

Et cette fois-ci, pas de voyage à Londres en Eurostar, mais une bonne visioconférence des familles durant laquelle nous avons pu observer les murs du bureau de notre cher Ed Boon, créateur de la série. Au programme, plusieurs annonces dont nous faisons le tour maintenant.

Mort ou vif, vous venez avec MOI !

La première, plutôt spectaculaire, mais on commence à avoir l'habitude avec Mortal Kombat, c'est l'ajout d'un combattant issu d'une toute autre licence, qui vient bien souvent d'un autre média : le cinéma d'horreur. Cette fois-ci, ce n'est pas pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de... Robocop ! Et pas celui du reboot de la précédente décennie, mais le vrai, celui de Paul Verhoeven, qui m'a fait faire quelques cauchemars à la fin des années 80 ! Du coup, franchement, au vu des exécutions observées tout au long de l'oeuvre originale et de l'ultra violence dont elle faisait preuve, et ce tout au long du film que j'étais bien trop jeune pour voir, on peut aisément dire que la boite de conserve de police a sa place dans le sanglant casting de Mortal Kombat !

Mortal Kombat Cinematic Universe

Mais ce n'est pas tout, deux autres combattants historique de Mortal Kombat vont aussi faire leur retour. Avec Sheeva, le penchant sexy de l'affreux Goro, mais aussi Fujin, le dieu du vent, alter-ego élémentaire de Raiden. Et ces deux héros reviennent en tenant la tête d'affiche, puisqu'ils seront les protagonistes principaux d'un nouveau mode cinématique intitulé... Aftermath !

Avec un nouveau scénario qui prendra place directement après les événements de MK11, on y suivra les pérégrinations de nos deux nouveaux personnages contraints de collaborer avec ni plus ni moins que Shang Tsung pour sauver le monde des multiples failles temporelles créées par la bataille qui vient de se terminer ! De ce qu'on en a vu, cela devrait rester bien nanardesque et dans l'esprit de la saga. A confirmer...

Du neuf pour tout le monde !

Avec ses trois héros et son nouveau mode histoire, Aftermath proposera aussi un accès à trois pack de costumes, certains étant des classiques de vieux épisodes. Combien y aura-t-il de skin en tout ? Cela reste à déterminer. Et combien coûtera cette extension ? Cela reste aussi à déterminer.

Quoiqu'il en soit, d'autres nouveautés seront accessibles pour tous les joueurs, qu'il payent le pack ou pas, à savoir d nouveaux stages notamment, dont certains reviennent pour notre plus grand plaisir, mais aussi l'ajout des Friendships, pour finir un combat sur une note bien moins sanglante et bien plus sympa.

Tout cela sera disponible le 26 Mai 2020, et je sais pas pour vous, mais ici, on a hâte de savoir qui de Robocop ou de Terminator s'affrontant dans la Batcave sera le plus fort !

Mortal Kombat 11 est disponibles sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.