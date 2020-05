Tony Hawk : Un skater affirme que le nouveau jeu est pour cette année et tacle EA

L'expression "il n'y a pas de fumée sans feu" est fréquemment évoquée dans l'industrie du jeu vidéo dès qu'il est question de rumeurs sérieuses et persistantes. Dans le cas des rumeurs autour d'un nouveau jeu Tony Hawk, il n'est plus question d'un simple feu mais d'un véritable brasier.

À lire aussi : Tony Hawk's Pro Skater : La série de retour ? La rumeur qui enfle

Une nouvelle personnalité liée au monde du skateboard professionnel affirme qu'un Tony Hawk's Pro Skater sortira cette année. Cette personnalité, c'est Jason Dill. Au cours du dernier numéro de l'émission YouTube The Nine Club (relayée par le twittos Nibellion), le skater professionnel a expliqué qu'il avait essayé de faire apparaître sa planche dans le jeu car il voulait faire partie du projet "d'une manière ou d'une autre."

À noter que Jason Dill a la langue bien pendue d'une manière générale. Plus loin dans le podcast, il explique avoir été contacté par Electronic Arts il y a "environ dix mois" au sujet de son implication potentielle dans une version mobile de Skate 3. Ce dernier explique avoir refusé quand EA lui a confirmé qu'il ne comptait pas développer de Skate 4. Il ajoute par ailleurs avoir dit qu'il ne voulait pas être dans leur "jeu mobile débile" et avoir souhaité "bonne chance avec Need for Speed 29" à l'éditeur américain.

Jason Dill est la troisième personnalité à affirmer qu'un nouveau Tony Hawk arrive après une skateuse pro et un groupe de musique. Plus récemment, un revendeur a listé un certain Tony Hawk's Alcatraz. L'arrivée prochaine d'un nouveau Tony Hawk est donc un des secrets les moins bien gardés de l'industrie. Reste simplement à attendre que son éditeur l'annonce officiellement.