Tony Hawk : Un revendeur aurait fait fuiter le nom du nouveau jeu

Cela fait plusieurs mois qu'il est quasiment acquis qu'un nouveau jeu vidéo Tony Hawk est en développement. En effet, une skateuse et un groupe de musique impliqués dans le projet ont tous deux vendu la mèche à différents moments. Aujourd'hui, c'est du titre du jeu dont il est question.

Un tweetos suédois répondant au pseudonyme de "IFLiden" a récemment découvert que le revendeur allemand Gameware a récemment listé des versions PS4 et Xbox One d'un certain Tony Hawk's Alcatraz.

D'après le revendeur, ce nouveau jeu de skate serait prévu pour le 30 octobre prochain au prix de 69,99 euros. Mis à part ce titre, les plates-formes concernées et la date de sortie (qui peut très bien être une date temporaire de remplissage), le site ne révèle aucune autre information sur le jeu. Si le prix indiqué est le bon (et que le jeu existe bel et bien), cela indique qu'il s'agit d'un jeu "complet" et non pas d'un "petit" jeu uniquement téléchargeable.

À noter que Gameware a récemment supprimé ce listing. Il est cependant toujours accessible via le cache de Google. Une capture d'écran de ce listing est également disponible dans notre galerie ci-dessous. À l'heure où sont écrites ces lignes, ce nouveau jeu Tony Hawk n'a toujours pas été annoncé officiellement. Tout pousse cependant à croire que cette annonce approche à grands pas.

