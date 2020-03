Tony Hawk's Pro Skater : Une nouvelle fuite musicale évoque le retour de la série

Comme le veut un diction populaire plein de légumes, c'est dans les vieux pot que l'on fait les meilleures soupes. Et en matière de vieux pots, il en est hein qui semble depuis bien trop longtemps éloigné des projecteurs de l'industrie du jeu vidéo, celui que l'on appelait dans les pages de Joypad "Antoine Faucon" grâce au vénérable Kendy Ty...

Inutile de se voiler la face : entre l'arrivée de Session, SkateBIRD ou plus récemment Skater XL, la planche à roulettes de papa semble avoir une nouvelle fois le vent en poupe, et certaines rumeurs nous assuraient même que la série de jeu Tony Hawk's Pro Skater qui fit dans les années 2000 les affaires de l'éditeur Neversoft pourrait même faire son fat come back.

La dernière fois, c'était la skateuse professionnelle Lizzie Armanto en personne qui affirmait être au casting d'un tout nouveau Tony Hawk. Aujourd'hui, la mèche est une nouvelle fois vendue par le groupe de punk-rock quelque peu expérimental The Death Set, qui a affirmé tout de go sur sa page Facebook :

On vient d'octroyer la licence de cinq morceaux pour le jeu Tony Hawk de 2020. Vous allez entendre cette merde très bientôt.

Voilà qui a le mérite d'être aussi Cash que Johnny, et de nous faire profiter d'un double effet Kiss Cool : non seulement un nouvel épisode (ou un remake ?) de Tony Hawk's Pro Skater semble bel et bien dans les cartons pour cette année, mais la bande-son keupon à souhait semble également toujours au programme. Oï !

Rappelons à toutes fins utiles que le remake se tient encore sur le papier, puisque les licences expirent dans le temps, et que les emblématiques Superman, Guerilla Radio ou You coûtent sans doute aujourd'hui la peau des fesses. Bon, il ne manque finalement qu'une chose, à savoir une officialisation en bonne et due forme...

Aimeriez-vous revoir débarquer la série Tony Hawk en 2020 ? Préféreriez-vous un nouvel épisode ou un remake des anciens ? Faites-nous part de vos avis à 900° dans les commentaires ci-dessous.