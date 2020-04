Project xCloud sera "proposé" dans le Xbox Game Pass, des statistiques du Game Pass révélées

Comme nous vous l'indiquions plus tôt aujourd'hui, Microsoft vient de révéler que son service Xbox Game Pass vient de passer le cap hautement symbolique des 10 millions d'abonnés. Mais ce n'est pas la seule chose que le géant américain avait à dire sur son service.

Les joueurs de différents territoires ont la possibilité d'essayer Project xCloud, le jeu en streaming made in Microsoft, via une phase de bêta. Et depuis quelques jours, les joueurs français intéressés peuvent prendre part à cette bêta. Logiquement, ce n'est que le début pour ce nouveau service du géant américain.

Dans une lettre publiée sur le Xbox Wire, Phil Spencer révèle que le "Project xCloud sera disponible dans le Xbox Game Pass" plus tard cette année. Le boss Xbox ne précise cependant pas si l'accès au jeu via le cloud sera inclus dans le prix de l'abonnement de base du Xbox Game Pass. Microsoft promet cependant que des plus amples informations seront communiquées à ce sujet prochainement.

Ailleurs dans cette lettre, "Philou" comme l'appelle un certain responsable français de la communication chez Xbox, a communiqué d'autres statistiques intéressantes au sujet du Xbox Game Pass. Depuis mars dernier, les abonnés au Xbox Game Pass ont ajouté 23 millions d'amis sur le Xbox Live, ce qui représente une hausse de 70% des demandes d'amis.

Tout le monde se met au JV

En plus de ça, les abonnés Xbox Game Pass jouent désormais deux fois plus. Et pour ce qui est du multijoueur spécifiquement, le jeu à plusieurs a quant à lui augmenté de 130%. Comme Phil Spencer l'indiquait il y a quelques jours, la situation mondiale actuelle a poussé les populations vers le jeu vidéo, et cela a eu un effet positif sur l'activité de Xbox.

D'après les statistiques d'utilisation glanées par Microsoft, les utilisateurs du Xbox Game Pass "jouent à 40% de jeux différents en plus que les autres joueurs Xbox." Et 90% de ces mêmes joueurs affirment avoir déjà lancé un jeu auquel ils n'auraient pas donné sa chance sans le Xbox Game Pass.

La firme de Redmond cherche ici à montrer que le Xbox Game Pass est une formule qui sert à tout le monde : les joueurs, les éditeurs de jeux et elle-même. Avec l'arrivée de la prochaine génération de Xbox, toujours prévue pour la fin de l'année, le constructeur va continuer de braquer les projecteurs sur le Xbox Game Pass.

Que vous inspirent les statistiques dévoilées par Microsoft ? Vous reconnaissez-vous dans certains chiffres évoqués ici ? Êtes-vous satisfaits du Game Pass jusqu'à présent ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.