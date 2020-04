Xbox Series X : Phil Spencer garantit qu'on verra des jeux BIENTÔT

Si l'apparition de ce qui semble être son logo n'a pas encore été commenté par Microsoft, la prochaine étape des révélations concernant la Xbox Series X, elle, a été teasée par le grand patron himself.

Phil Spencer, à la tête de la division Xbox, est du genre à ne pas fuir les interrogations tel un ponte d'une multinationale en faute face à Élise Lucet. Sur Twitter, quand on l'interpelle, il prend du temps pour répondre.

Ce jeudi 23 avril 2020, interrogé par un internaute sur son sentiment vis-à-vis d'un éventuel lever de voile prochain sur les jeux qui tourneront sur Xbox Series X, Phil Spencer a rétorqué :

Reviewed plans yesterday for continued sharing through launch. Team is doing great work and adapting. I've never been more excited about Xbox plans. We've heard you, you want transparency/authenticity. We plan to keep showing that way, next step is not too much of a wait (games)