F1 2020 : Le circuit de Zandvoort se montre en vidéo avec Verstappen, collectors dévoilés

Prévu pour le 10 juillet prochain (presque en même temps que le début de la vraie compétition ?), F1 2020 montre pour la première fois le circuit de Zandvoort, revenu au calendrier officiel cette année, après des décennies d'absence.

Codemasters dévoile donc l'un des deux nouveaux circuits ajoutés dans ce volet (avec Hanoï). Normalement prévu pour ce week-end dans le calendrier de la F1, le circuit Zandvoort est de retour pour la première fois depuis son apparition en 1985.

Et forcément, c'est entre les mains de Max Verstappen, hollandais volant chez Red Bull Racing qu'est revenu l'honneur de rouler sur ce circuit mythique. A l'heure où nous écrivons ces quelques lignes, rien ne dit en revanche si la course aura réellement lieu dans la vraie vie réelle...

L'éditeur anglais en profite aussi pour dévoiler la jaquette de F1 2020, ainsi que ses variantes, dont celle de l'édition deluxe Michael Schumacher et celle du Steelbook exclusif. L'actuel champion du monde, Lewis Hamilton et son rival de toujours, Sebastian Vettel, seront sur la version internationale.

Charles Leclerc et Max Verstappen quant à eux, sont les stars de la jaquette française, Carlos Sainz se retrouve sur celle de l'Italie et du Benelux, Sergio Perez représente celle de l'Espagne et du Mexique, et Kimi Räikkönen et Daniel Ricciardo, sont sur celle de la Pologne et de l'Australie.

Pourtant, Kimi est finlandais mais bon...

F1 2020 sortira le 10 juillet 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. L'édition deluxe spécialement consacrée à Michael Schumacher bénéficie de contenu exclusif à cette version, ainsi qu'un accès anticipé de trois jours par rapport à la version standard. Une version spéciale avec un steelbook exclusif sera également disponible pour la France.