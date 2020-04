NBA 2K20 : Le documentaire de Netflix fait exploser la popularité in-game des Bulls

Depuis la semaine dernière, les abonnés à Netflix du monde entier ont la possibilité de regarder les premiers épisodes de The Last Dance, passionnante série documentaire retraçant la dernière saison de Michael Jordan chez les Chicago Bulls (saison 1997-1998). Et comme l'arrivée de la série The Witcher avait eu une influence sur la popularité du jeu vidéo The Witcher III, ce document a eu un impact sur l'utilisation du jeu de basket de référence.

The Last Dance a replongé nombre de fans de basketball, et pas que, dans la grande époque des Bulls de Michael Jordan. Et de toute évidence, cela a donné envie à certains d'entre eux de prolonger ce retour en arrière dans les jeux vidéo.

En effet, 2K vient de révéler que depuis la diffusion des deux premiers épisodes de The Last Dance le 19 avril dernier, l'utilisation des équipes classiques des Chicago Bulls dans lesquelles figurent Michael Jordan a augmenté de 131% chez les joueurs de NBA 2K20.

Et si les Bulls de 97-98, au coeur de l'intrigue de cette série documentaire, sont jouables dans la simulation de basket de l'éditeur américain, cinq autres équipes jordanesques sont également présentes dans le jeu. Pour rappel, ces six équipes sont les suivantes :

1985-86 (deuxième saison de Jordan chez les pro où il a établi un record dans un match en playoffs avec 63 points contre les Celtics de Larry Bird)

1988-89 (Jordan domine la NBA en termes de notation)

1990-91 (Jordan remporte son second titre de MVP de saison régulière NBA ainsi que la récompense MVP des Finales NBA)

1992-93 (Premier triplé des Bulls et le troisième récompense de MVP des Finales pour Jordan)

1995-96 (Jordan domine la NBA en termes de notation, remporte le titre de MVP de la saison régulière et aide les Bulls à atteindre le record de victoires dans une saison régulière de la NBA, avec 72 victoires pour seulement 10 défaites)

1997-98 (Deuxième triplé des Bulls et Jordan remporte son sixième et dernier titre de MVP des Finales NBA, un record)

Pour rappel, NBA 2K20 est disponible sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia