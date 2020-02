The Witcher 3 : Les ventes du jeu explosent aux États-Unis, les statistiques impressionnantes

Il est indéniable que The Witcher III a été un grand succès critique et commercial lors de la sortie de la version originale du jeu en 2015. Près de cinq ans après sa sortie initiale, le jeu vit actuellement une seconde jeunesse commerciale aux États-Unis. Vues les raisons qui ont provoqué cette situation, il n'est pas impossible que CD Projekt RED ait prévu des fleurs à Netflix et Nintendo pour la Saint Valentin.

Le cabinet d'études américain The NPD Group a fait des révélations intéressantes au sujet des ventes de The Witcher III dans un de ses récents rapports à propos du marché américain du jeu vidéo. En effet, NPD indique que les ventes physiques du jeu en décembre 2019 avaient augmenté de 554% par rapport à celles de décembre 2018.

Bien évidemment, cette explosion (qui serait certainement bien plus importante si elle tenait également compte des ventes dématérialisées) est liée à deux éléments bien particuliers. La première raison est la sortie le 15 octobre dernier de la version Switch de The Witcher III.

Et si la commercialisation de cette dernière est pour beaucoup dans le résultat évoqué ci-dessus, il apparaît que la diffusion le 20 décembre dernier sur Netflix de la première saison de la série The Witcher a également influé sur les ventes du jeu. En effet, les ventes physiques du jeu hors version Switch ont augmenté de 63% entre décembre 2018 et décembre 2019. La très populaire série Netflix a par ailleurs certainement impacté les ventes de la version Switch de The Witcher III elles aussi.

Malheureusement pour les curieux, rien ne permet pour l'instant de savoir si les ventes du titre de CD Projekt RED ont augmenté de la sorte en Europe à la fin de l'année dernière. Mais il y a fort à parier que l'augmentation a été également sensible de ce côté du monde rien qu'avec la sortie de la version Switch juste avant les fêtes de fin d'année.

