Xenoblade Chronicles Definitive Edition proposera les deux versions de sa bande originale

En matière de J-RPG, c'est toujours la même histoire : pour entrer au Panthéon des jeux cultes d'entre les jeux cultes, il faut nécessairement se doter d'une bande-son eargasmesque, sans quoi il est impossible de tutoyer sans baisser les yeux les grands de ce monde. Comme pour Final Fantasy VII Remake, Monolith Software semble parfaitement conscient des attentes entourant la (re)sortie de Xenoblade Chronicles.

À voir aussi : TEST de Trials of Mana : 25 ans après, la légende a-t-elle encore le feu sacré ?

Avec pas moins de 90 morceaux composés par une bonne partie de ce que la scène des compositeurs japonais peut receler de talents (parmi lesquels on compte le trio ACE+, Yoko Shimomura ou encore Yasunori Mitsuda), la bande-son du J-RPG sorti sur Wii en 2010 se refera comme vous le savez déjà une petite beauté à l'occasion de la Definitive Edition prévue sur Switch.

Ce matin, Nintendo UK partageait d'ailleurs un extrait ô combien compressé du nouvel arrangement de Colony 9 sur un certain réseau social :

🔊 Kick back and enjoy the remastered Colony 9 theme from Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, coming to Nintendo Switch on 29th May! pic.twitter.com/bpMGpWFBVe

Mais comme une bonne nouvelle peut elle aussi voler en escadrille , la branche australienne du constructeur se fendait d'un autre gazouillis porteur de réjouissances :

🔊 Kick back and enjoy the re-recorded Colony 9 theme from #XenobladeChronicles: Definitive Edition. Choose from either the original or remastered soundtrack when your adventure starts 29 May! pic.twitter.com/dvb703yYjE