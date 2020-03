Xenoblade Chronicles Definitive Edition dévoile quelques musiques remasterisées et un inédit

Parmi les nombreuses surprises présentes dans le Nintendo Direct diffusé hier (par surprise lui aussi), les rôlistes en herbe n'auront pas manqué de relever l'annonce de la date de sortie forcément très attendue d'un certain Xenoblade Chronicles : Definitive Edition.

En plus d'avoir subit un sérieux lifting qui lui offrirait presque une toute nouvelle direction artistique, la version revue et corrigée du successeur spirituel de Final Fantasy XII s'inspirera également du travail de Square Enix en termes de remaster, puisque la bande-son composée entre autres par ACE+, Yoko Shimomura et l'immense Yasunori Mitsuda bénéficiera elle aussi d'un petit dépoussiérage printanier.

Le site spécialisé Nintendo Everything est d'ailleurs parvenu à récupérer quelques extraits de cette nouvelle version sur le site officiel japonais du remaster, et vous pouvez donc dès à présent les découvrir dans notre lecteur ci-dessus. Les esthètes remarqueront donc quelques subtiles différences entre la version originale d'Engage the Enemy, et se laisser bercer par le nouveau thème du chapitre bonus intitulé "Un Avenir Commun", qui devrait prendre place après l'aventure originale.

La bande-son remasterisée de Xenoblade Chronicles Definitive Edition sera (en partie) disponible via l'édition collector du jeu, prévue pour creuser votre déficit le 29 mai 2020, mais sur Switch.