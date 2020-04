eSport : Romain Grosjean lance son écurie virtuelle de course

Le pilote de Formule 1 français Romain Grosjean a lancé hier son écurie de course automobile virtuelle, R8G eSports, en partenariat avec l'équipe spécialisée dans le "sim racing" Triple A.

Le grand public -et les fidèles de la série F1:drive to survive,- le connaissent surtout pour ses sorties de route spectaculaires. Mais Romain Grosjean n'en reste pas moins un pilote de Formule 1 talentueux, capable d'accrocher les meilleurs sur une course. Plus proche de la fin que du début de sa carrière, le Français, qui vient de fêter ses 34 ans, réfléchit à l'après et a décidé de mettre ses billes dans l'eSport. Il a ainsi monté sa propre structure de simracing, R8G, avec pour ambition d'offrir un pont vers la course réelle aux plus talentueux des pilotes de son équipe.

"J'avais envie de faire un lien entre le virtuel et le réel", a-t-il expliqué, préférant manager ses troupes plutôt que de participer. "Je n'ai pas encore le niveau, mais je travaille dessus", se défend le boss de l'équipe, qui fera ses débuts officiels ce week-end lors des 24 Heures du Nürburgring.

Pour ce projet, Romain Grosjean collabore avec quelques-uns de ses partenaires, dont son écurie Haas, mais aussi avec Triple A, qui a déjà rencontré le succès dans un certain nombre d'événements virtuels ces dernières semaines. De quoi donner du fil à retordre à d'autres champions du monde automobile, comme Fernando Alonso ou Jean-Eric Vergne, qui se sont reconvertis avec succès dans les paddocks virtuels.