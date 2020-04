Dragon Ball Z Kakarot : Le DLC scénarisé de Beerus daté, des images inédites diffusées

Les joueurs de Dragon Ball Z Kakarot savent depuis un certain temps que le premier DLC scénarisé du jeu mettra en scène Beerus. Et s'ils savaient également que ce contenu additionnel était prévu pour le printemps, sa date de sortie précise n'était pas connue. Mais ça, c'était avant.

Bandai Namco Entertainment a récemment révélé que "A New Power Awakens - Part 1," le premier épisode additionnel de Dragon Ball Z Kakarot sortira sur PS4, Xbox One et PC le 28 avril prochain.

Dans ce dernier, Goku et Vegeta feront la connaissance du surpuissant Dieu de la Destruction Beerus et découvriront comment se transformer en Super Saiyajin God. En plus de l'annonce de la date de sortie de ce DLC, l'éditeur nippon a également mis en ligne une poignée de screenshots qui en sont tirés. Vous pouvez les retrouver dans notre galerie ci-dessous.

Comme indiqué précédemment, la seconde partie de A New Power Awakens sera proposée plus tard cette année (pas de date de sortie précise annoncée pour le moment). Bandai Namco a également annoncé être en train de préparer un "nouvel arc narratif" destiné au jeu.