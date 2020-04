Peaky Blinders Mastermind : L'adaptation de la série se dévoile

Une des meilleures séries de ces dernières années, ou au moins celle qui a le plus de classe et les plus beaux yeux d'Irlande, sera bientôt entre vos mains. Le projet annoncé en mars 2019 (La série Peaky Blinders va être adaptée en jeu vidéo) a pris forme.

Nos confrères d'IGN ont été les premiers à tirer avec coup sur coup le premier trailer officiel et un peu plus de trois minutes de gameplay commenté par le fondateur de FutuLab et réalisateur du jeu, James Marsden.

Nous voilà donc fixés sur les intentions de Peaky Blinders : Mastermind, prévu pour cet été sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Cette adaptation de la célèbre série télévisée de la BBC, éditée par Curve Digital, nous emmènera juste avant les événements de la première saison. On trouvera évidemment la famille Shelby, un des gangs les plus influents de Birmingham, dans la panade, après le meurtre d'un trafiquant chinois. Et on suivra Thomas, incarné à l'écran par Cillian Murphy, en passe de prouver aux siens qu'il est un génie de mental. Comment ? En échafaudant des plans tarabiscotés nécessitant une synchronisation parfaite des événements.

Décrit comme fidèle à la série, Peaky Blinders : Mastermind se présentera comme un jeu de réflexion en vue aérienne dans lequel chaque membre la famille pourra être contrôlé pour profiter de ses capacités spéciales, dans des missions qu'il faudra résoudre en un temps limité, avec possibilité de rembobiner, avancer rapidement, réinitialiser.

Un vrai pt'it jeu de planification de méfaits, en somme. Il ne manque plus qu'un peu de Nick Cave et c'est parfait. Enfin, attendons de voir si le studio auquel on doit Velocity 2X tient ses promesses.