Call of Duty 2020 n'aurait pas Black Ops dans son titre, les dernières rumeurs

Activision prépare un nouveau Call of Duty dont la commercialisation est pour l'instant prévue pour la fin de cette année. Tout le monde le sait, et cela n'a rien de surprenant. La thématique de ce nouvel épisode et son scénario sont quant à eux toujours maintenus secrets. Il se pourrait cependant que quelques éléments aient fuité.

Call of Duty fait partie de ces séries dont une partie du contenu fuite généralement avant sa sortie. Et il se pourrait bien que l'épisode de 2020 ne déroge pas à cette règle. Il y a quelques jours, nous vous parlions des dernières rumeurs relayées par la chaîne YouTube TheGamingRevolution au sujet du FPS de cette année. Cette même chaîne vient de mettre en ligne une nouvelle vidéo dans laquelle elle fait le point sur la situation.

Le YouTubeur explique avoir été contacté par plusieurs sources fiables qui lui ont indiqué que les informations qu'il a précédemment relayées ne sont plus d'actualité depuis plusieurs mois et que, comme cela arrive fréquemment dans le monde merveilleux du jeu vidéo, les plans ont changé©.

TheGamingRevolution explique que quatre sources différentes lui ont indiqué que le Call of Duty de 2020 ne comportera pas "Black Ops" dans son titre. Mais cela ne signifie pourtant pas totalement qu'il ne s'agira pas d'un jeu Black Ops. En effet, il pourrait ici être question d'un "soft reboot" lançant une nouvelle intrigue globale tout en tenant compte de certains éléments scénaristiques des jeux Black Ops originaux.

Sledgehammer ou Treyarch ?

À l'origine, Sledgehammer planchait pour 2020 sur un projet de Call of Duty se déroulant pendant la Guerre Froide et la Guerre du Vietnam (projet sur lequel il travaillait déjà en 2010 mais qui avait été mis en stand-by pendant plusieurs années). Le développement chaotique de ce nouveau titre chez Sledgehammer et Raven aurait cependant poussé Activision a confier le développement du Call of Duty de 2020 à Treyarch. Et il est à l'heure actuelle impossible d'affirmer que Treyarch a repris le jeu sur lequel était Sledgehammer.

Beaucoup de questions entourent toujours le Call of Duty de cette année. Le FPS d'Activision devrait être un jeu cross-generation sortant sur PS5, Xbox Series X, PC mais aussi sur PS4 et Xbox One à l'automne prochain. L'éditeur américain dévoile généralement son Call of Duty de l'année au mois de mai. Si la situation mondiale actuelle n'a pas bouleversé le calendrier d'Activision, les joueurs ne devraient plus avoir à attendre trop longtemps avant d'en apprendre davantage à propos de ce qui se trame du côté de la licence Call of Duty. En attendant, les rumeurs ci-dessus sont à prendre avec les pincettes habituelles.