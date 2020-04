FIFA 20 "Stay and Play Cup" : Copenhague rafle la mise

Les clubs scandinaves ont été à l'honneur lors de la "Stay and Play Cup", tournoi en ligne disputé sur FIFA 20 et remporté dimanche par Copenhague. Une compétition pour la bonne cause qui a engrangé un million de dollars pour un fonds de lutte américain contre le Covid-19.

À voir aussi : L'image du jour : 50 DualSense PS5 customisées par des artistes de talent

Il n'y a pas de petite victoire, et Copenhague pourra se féliciter d'avoir remporté la première édition de la "Stay and Play Cup", tournoi à but caritatif disputé sur FIFA 20. En cette période de confinement, vingt clubs de football professionnels, représentés par un joueur de leur effectif, s'affrontaient lors d'une compétition en ligne. Et le plus fort manette en mains a été l'attaquant de Copenhague, Mohamed Daramy (18 ans), vainqueur en finale du Suédois de Djugarden, Jesper Karlström grâce à un but en or.

Si les formations scandinaves se sont révélées performantes dans cet exercice, Solna (Suède) et Brondby (Danemark) complétant le carré final, on ne peut pas en dire autant de nos représentants français.

Lyon et son milieu brésilien Bruno Guimaraes ont été battus en quart de finale là où le Paris Saint-Germain (Juan Bernat) et Marseille (Saïf-Eddine Khaoui) ont été sortis dès leur entrée en lice. Pas de quoi faire les fiers, même si l'essentiel était ailleurs. EA Sports a en effet annoncé reverser un don d'un million de dollars au Global Giving, un fonds de lutte américain contre le Covid-19.