Minecraft RTX version Bêta : À la découverte d'un monument du jeu vidéo sublimé

La bêta de la version RTX de Minecraft est désormais disponible et on s'est dit qu'il était temps de faire un tour d'horizon et un petit tutoriel d'accessibilité. Car cette solution graphique est pour le coup une belle révolution sur le jeu de construction et elle métamorphose totalement l'expérience de jeu initial pour en faire presque un Minecraft 2.0 ou en l'occurrence 1.5.

Tout d'abord et c'est un prérequis obligatoire il faut absolument posséder une carte graphique Nvidia de génération RTX ou RTX SUPER. Ensuite voilà comment procéder pour accéder à la fameuse bêta, par étape :

Téléchargez les derniers drivers Game Ready pour Minecraft RTX Dans votre barre de recherche Windows 10, tapez "Microsoft Store" et ouvrez l'application en question Une fois ouverte, cherchez et installez l'application "Xbox Insider Hub". Lancez l'application en question Dans le "Contenu Insider" rendez-vous sur "Minecraft pour Windows 10". Sélectionnez "Rejoindre", puis "Afficher dans le marché". Installez le jeu et vous pouvez enfin jouer

Il est possible (car le Microsoft Store n'est clairement pas ce qu'il y a de plus optimisé et intuitif) qu'il soit impossible de lancer la version RTX. Dans ce cas on vous conseille de désinstaller totalement Minecraft de votre PC et de procéder proprement aux étapes décrites ci-dessus.

Il faut bien comprendre qu'actuellement il s'agit d'une version bêta et que pour profiter de la technologie RTX il faut télécharger les mondes gratuits qui sont proposés par Nvidia, actuellement au nombre de 6. Pour cela il suffit simplement dans le marketplace du jeu de taper "RTX" et de télécharger les mondes Nvidia.

La (re) découverte d'un jeu emblématique

Auparavant la seule solution viable pour améliorer son jeu visuellement était surtout de télécharger des packs de textures. Il faut bien dire cette fois que le RTX est une technologie fondamentale pour améliorer significativement la beauté du jeu et on imagine déjà le miracle que cela pourrait donner en l'additionnant plus tard avec un pack de textures digne de ce nom.

Pour rappel le RTX est une technologie propriétaire de Ray Tracing appartenant à Nvidia. Il s'agit d'un procédé visuel qui a pour ambition de reproduire de manière plus réaliste les phénomènes de réflexion et de réfraction de la lumière (reflets, impact de la lumière sur les ombres). Et pour profiter au maximum de la technologie il y a évidemment une belle quantité de nouveaux blocs. Le plus souvent il s'agit de blocs émissifs qui permettent de subjuguer la technologie RTX notamment avec du néon, du verre émissif et autres blocs très lumineux. L'objectif est de pouvoir créer de nouvelles ambiances.

Une nouvelle manière de jouer ?

Le simple fait d'avoir un système de lumière dynamique/réaliste/temps réel permet de construire autour d'une source lumineuse. Par exemple si vous voulez construire un temple égyptien ou une pyramide, il va être possible de forcer un éclairage sur une partie spécifique d'une pièce comme un tombeau, une dalle ou pourquoi pas une porte. C'est ce qui fait aussi le charme de ce RTX, la possibilité de laisser libre cours à son imagination de manière plus intelligente. D'ailleurs les 6 mondes qui sont disponibles permettent de bien mettre en avant la technologie. La lumière traverse même la texture de l'eau permettant de sublimer les constructions marines.

Ça reste un peu maigre coté contenu en revanche, bêta oblige, et on a hâte de pouvoir découvrir tout ceci dans des mondes personnels. Si vous avez une carte RTX d'entrée de gamme ou milieu de gamme (RTX 2060, 2070) et même pour les autres on vous conseille fortement d'activer l'upscaling intelligent de chez Nvidia (le DLSS 2.0 qui ne porte curieusement pas ce nom dans les options graphiques) ce qui permet de gagner énormément en fluidité sans perdre de qualité visuelle. Si cette technologie était déjà bluffante dans Metro Exodus à l'époque, elle franchit un nouveau cap dans ce Minecraft RTX en permettant de profiter du jeu de manière totale sans avoir une trop grosse configuration.

En fait le RTX qui n'était pour l'heure qu'une simple option visuelle à cocher dans vos jeux devient ici presque un add-on dont il est difficile de se priver une fois qu'on y a goûté. La différence visuelle avec et sans est flagrante et on a l'impression d'activer un "filtre beauté". Sauf que ce "filtre" en plus d'apporter un renouveau visuel, amène également un changement assez fondamental dans le gameplay.

ON L'ATTEND... IMPATIEMMENT !

Le RTX sur Minecraft offre un second souffle et une nouvelle vie au jeu de construction. Il est désormais possible de concevoir des choses nouvelles en s'appropriant le système de lumière et les nouveaux blocs. Non seulement cela offre de nouvelles possibilités basiques et un énorme coup de lifting graphique mais il permet aussi de se creuser les méninges pour imaginer ce qui était auparavant impossible. On peut très clairement dire que Nvidia révolutionne totalement la manière de jouer à Minecraft avec cette version RTX.