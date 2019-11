Superman : 2 jeux en monde ouvert auraient été annulés par Waner Bros., les images

Plusieurs fois ces dernières années le spectre d'un autre jeu DC Comics de le voir édité par Warner, centré cette fois sur Superman, a flotté dans les rubriques news. Une nouvelle rumeur fait état de deux projets ayant avalé de la kryptonite.

C'est à James Siegfield, internaute qui s'est fait un devoir de faire fuiter tout ce qui touche de près ou de loin aux super héros, que l'on doit un thread expliquant que les soupçons portant sur de nouvelles aventures vidéoludiques de Superman ces dernières années étaient fondées.

Mieux, ce n'est pas un jeu que Warner, éditeur heureux de la série des Batman Arkham, a eu dans les cartons, mais deux :

WB has been actively trying to develop an open world Superman game since ~2013. A thread... pic.twitter.com/UMYHDGamiL - James Sigfield (@Jsig212James) 10 novembre 2019

Warner Bros essaye activement de développer un jeu Superman en monde ouvert depuis 2013. En 2013, WB a commencé à recevoir des pitchs de la part de nombreux producteurs, réalisateurs et autres personnes de l'industrie pour créer leur propre jeu Superman.



Un jeu présenté en 2013 était un monde ouvert dans la veine de Spider-Man sur PS4. On aurait évolué dans la gigantesque ville de Metropolis et affronté une grande variété de vilains de chez D.C. Le jeu n'a pas beaucoup avancé après le prototype et a été annulé par WB.



Le deuxième a été présenté en 2014. Une image est apparue dans la presse, tirée d'une phase de prototype, sans que le jeu ait été approuvé. Il se serait intitulé Superman : Unbound, il aurait marché sur les traces des comics et du film d'animation. Il devait avoir pour cadre principal une ville appelée Kandor. Pour ceux qui ne le savent pas, Kandor est une cité de Krypton qui a été emprisonnée par Brainiac avant l'explosion de la planète. Il aurait été moins ouvert, histoire de poser des limites aux pouvoirs de Superman. Ce jeu devait faire apparaître Brainiac, Doomsday et une tonne d'autres Vilains. La raison de son annulation est que lorsque WB souhaitait produire davantage de jeux DC, ils exigeaient que chaque titre emploie le moteur d'Arkham. Faire voler Superman dedans aurait presque été impossible à l'époque.



Le jeu Suicid Squad de Warner Bros. Montréal qui a été annulé était aussi soumis à cette exigence et aurait vu des membres de l'unité comme Deathstroke, Harely Quinn et Katana se balader de gargouille en gargouille.



Toujours désireux d'avoir un Superman en monde ouvert, WB a continué à recueillir des pitchs de différents développeurs. C'est à eux que revient la décision de lancer effectivement le développement. Et qui sait, peut-être l'ont-ils déjà fait.

Il joint à ses dires des illustrations et autres captures d'écrans (dans notre galerie d'images ci-dessous) que l'on a déjà pu apercevoir dans nos colonnes - et a préféré laisser des images inédites de côté pour ne pas mettre ses sources dans l'embarras.

Comme toujours, on maniera cela avec des pincettes, bien que cela semble assez crédible. Et triste pour l'homme de fer, qui, décidément, a bien du mal à se trouver la place qu'il mérite sur nos consoles et PC. Cela depuis un certain moment.

Alors que Batman, lui, reste au top de sa forme et pourrait bien revenir prochainement face à la Cour des Hiboux (Batman : L'annonce du jeu de Warner Montréal semble désormais imminente).

