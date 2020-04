GTA Online : Rockstar offre des dollars virtuels aux joueurs, les infos

Rockstar Games a annoncé il y a quelques jours son intention de reverser une partie de l'argent généré par Grand Theft Auto Online (et Red Dead Online) des opérations humanitaire de lutte contre les effets du coronavirus. L'éditeur va également donner de l'argent aux joueurs. Mais il s'agit cette fois de sommes virtuelles.

Rockstar Games vient d'annoncer que tous les joueurs de Grand Theft Auto V qui se connecteront à GTA Online au cours du mois d'avril 2020 recevront 500.000 GTA dollars. L'éditeur américain précise que cette somme sera automatiquement versée sur le compte Maze Bank du joueur dans les sept jours suivant sa connexion au jeu en ligne.

Pour rappel, ces GTA dollars servent à s'acheter des objets in-game (vêtements, véhicules, etc.) mais aussi à accéder et à jouer au casino du jeu. À noter par ailleurs que les personnes qui se connectent à GTA Online cette semaine recevront, en plus de divers bonus d'XP et de GTA dollars liés à certaines activités, "la veste d'intérieur blanche à motif, ainsi que les t-shirts Bravado stylisé et Annis Japon." Voilà les amateurs du monde virtuel de Rockstar Games prévenus.