Coronavirus : Rockstar va reverser une partie de l'argent gagné sur GTA et Red Dead Online

Même si les gros éditeurs de jeux vidéo ne sont pas les sociétés les plus durement touchées financièrement par les conséquences de la pandémie de COVID-19 qui touche actuellement la planète entière, leur fonctionnement est bouleversé et leurs équipes peuvent être touchées. Face à l'ampleur de la crise, Rockstar souhaite contribuer à "l'effort de guerre."

Après avoir expliqué son fonctionnement et le maintien de ses services en ligne pendant la crise sanitaire, Rockstar Games vient de publier un nouveau communiqué de presse. Dans ce dernier, le géant de l'édition américain révèle son intention de transformer une partie de l'argent généré par Grand Theft Auto Online et Red Dead Online en aide humanitaire :

La communauté Rockstar Games est au coeur de tout ce que nous faisons. Nous aimons voir les joueurs plongés dans l'exploration de nos mondes virtuels et connectés entre eux via ces derniers. Tandis que nos équipes traversent cette période difficile, nous voyons que nos communautés à travers l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni, l'Inde et au-delà sont profondément affectées. Les petites entreprises ont fermé leurs portes et les communautés qui dépendent d'une aide fournie par le gouvernement, aide à laquelle elles n'ont pas accès, sont en difficulté. Ce qui les attend va être compliqué et nous voulons aider là où nous le pouvons.



À partir du 1er avril, et jusqu'à la fin mai, 5% des recettes générées via les achats dans nos jeux en ligne GTA Online et Red Dead Online seront reversées à des opérations humanitaires liées au COVID-19. Ces fonds seront utilisés pour aider des communautés et entreprises locales qui rencontrent des difficultés provoquées par l'impact du COVID-19. Cette aide sera à la fois directe et proposée via le soutien de certaines incroyables organisations qui sont sur le terrain et qui aident les personnes touchées par cette crise. Nous communiquerons davantage au sujet de ces initiatives au fur et à mesure que les choses avancent.



Merci pour votre soutien. Nous vous souhaitons, à vous et votre famille, santé et sécurité.



L'Équipe Rockstar Games.

Pour le moment, Rockstar Games ne précise pas comment et à qui seront reversés ces fonds. Pour en savoir plus, il va donc falloir attendre.