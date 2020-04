SEGA donne des nouvelles des annonces promises au sujet de Sonic

SEGA avait promis que 2020 serait riche en actualité autour de Sonic, avec la promesse d'annonces mensuelles. Mais ça, c'était avant que le COVID-19 frappe de plein fouet la planète entière. À ceux qui se demandent ce qu'il est advenu de ces annonces, SEGA vient d'apporter une réponse.

SEGA avait tout d'abord promis qu'il ferait des annonces le 20 de chaque mois en 2020. Il a ensuite révélé que certaines de ces annonces seraient faites pendant sa conférence organisée dans le cadre du festival texan SXSW initialement prévue pour le 20 février. Le festival, et donc la conférence, ayant été annulés, ces annonces n'ont pas été faites. Que sont-elles devenues ? C'est la question à laquelle a répondu le toujours très amusant compte Twitter officiel de Sonic :

Hi everyone - we know delays are way past not cool. But with the world in its current state, and to keep our teams safe, we need to wait to show you our SXSW content until things have settled.



Thanks for your patience, and we'll let you know as soon as we have a date to share!