SEGA promet "une ou deux annonces" concernant Sonic lors du festival SXSW

Il y a quelques semaines, SEGA Japon a promis une année 2020 riche en annonces concernant Sonic. Et l'on sait désormais dans quel cadre seront faites les annonces prévues pour le mois de mars prochain.

À lire aussi : Puma X Sonic : Le partenariat continue avec une nouvelle collection

SEGA a pris pour habitude de participer au festival texan SXSW via une conférence consacrée à Sonic. L'éditeur japonais respectera une fois de plus cette tradition récente cette année puisqu'il a révélé qu'il tiendra une conférence intitulée "Gotta Go Fast : The Official Sonic the Hedgehog Panel" lors de l'édition 2020 de SXSW.

Cette conférence étant prévue pour le 20 mars prochain, il est logique de s'attendre à ce qu'elle soit le théâtre de révélations de la part de l'éditeur.

Pour rappel, SEGA a en effet indiqué que des annonces concernant Sonic seront faites tous les 20 du mois cette année. La description officielle de la conférence indique de toute façon noir sur blanc que des annonces seront faites :

Sonic The Hedgehog est de retour à SXSW ! Joignez-vous à des invités spéciaux de SEGA et de la Sonic Team qui parleront de l'actualité du blue blur et de ses prochaines étapes pour 2020 et au-delà. Il y a quasiment toujours une annonce ou deux (durant cette conférence) alors assurez-vous de rester à l'écoute.

Durant la conférence Sonic du SXSW 2019, la Sonic avait révélé que le développement du prochain jeu Sonic avait débuté.

Peut-être que SEGA profitera donc de ce nouvel événement pour en révéler davantage au sujet de ce nouveau jeu. Réponse dans un peu plus d'un mois. En attendant, SEGA aura quelque chose à dire au sujet de Sonic le 20 février prochain.