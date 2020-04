La Nintendo Switch aura droit à une Jump Force Deluxe Edition

Même s'il n'a franchement pas été salué par la critique, Jump Force a visiblement réussi à trouver son public. En effet, le potentiel commercial du jeu est suffisamment important pour que Bandai Namco Entertainment juge intéressant de le porter sur la console de Nintendo.

Le toujours très bien informé blog japonais ryokutya2089 révèle que Bandai Namco Entertainment va commercialiser une Jump Force : Deluxe Edition sur Nintendo Switch cette année.

En plus du jeu de base, cette Deluxe Edition contiendra tous les éléments apportés par le Characters Pass du titre original. Cela signifie que sur Switch, le jeu de combat crossover aura d'emblée 9 personnages supplémentaires ainsi que leurs costumes et coups à utiliser sur l'avatar du joueur. Le jeu sera jouable à deux en local et jusqu'à 6 en ligne.

Reste désormais à attendre une annonce officielle de la part de l'éditeur japonais. Pour rappel, Jump Force est un jeu de combat en arène 3D dans lequel s'affrontent des équipes composées de personnages issus des célèbres mangas Jump (Dragon Ball, Naruto, One Piece, City Hunter, Hokuto no Ken, Bleach, etc.). Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, notre test de la très décevante version PS4 du jeu est disponible à cette adresse.