F1 2020 fait le plein de nouveautés avant son départ en juillet

Nous sommes nombreux à déplorer l'absence de sport sur nos petits écran, comme ce très stable génie qu'est Donald Trump. Mais pour le moment, il faut se contenter de virtuel. Et normalement, une fois le déconfinement entamé progressivement, les tours des pistes pourront s'enchaîner.

Car F1 2020, débarquera sur PS4, Xbox One et PC le 10 juillet prochain. Ce nouveau volet, qui fait suite à l'excellent F1 2019 (TEST de F1 2019 : La référence bien installée), s'est fixé de nouveaux objectifs qui vont ravir les oufs-malades du volant et de Lewis Hamilton.

Tout d'abord, le jeu de Codemasters se dotera, pour la première fois dans l'histoire de la licence, et en plus de la Carrière qui permettra de choisir de partir sur 22, 16 ou 10 courses, un mode My Team qui vous laissera créer votre écurie F1 de A à Z pour concurrencer celles, officielles, en piste lors de la saison 2020. Avec deux nouveaux circuits : Hanoï et Zandvoort. Dans le cas où vous préférez les affrontements amicaux rapprochés, un multijoueur en écran partagé sera présent dans cette version qui célébrera les soixante-dix ans de la Formule 1.

Enfin, sachez qu'une édition spéciale dédiée à celui qui possède à ce jour le plus beau palmarès de la discipline sera proposée. La F1 2020 Michael Schumacher Deluxe Edition donnera accès à du contenu exclusif (dont les Jordan 191 de 1991, Benetton B194 et B195 de 1994 et 1995 et la Ferrari F1-2000) et un accès anticipé de trois jours avant la sortie.

Êtes-vous donc sur la ligne de départ, les amis ?