Gears Tactics déploie sa bande-annonce de lancement

À une époque où la notion du temps nous échappe, où les jours se suivent se ressemblent étrangement avant, on l'espère, un espoir de retourner à une vie ordinaire, Microsoft, Splash Damage et The Coalition balancent avec pas mal d'avance le trailer marquant les débuts de Gears Tactics.

Oui, parce qu'on pourrait croire, là, comme ça, que cela veut dire qu'il est déjà commercialisé. Mais pas du tout. Après, quatorze jours, qu'est-ce que ça représente en ce moment ? Rien, en fait.

Il est donc de bon ton d'accueillir avec bienveillance cette nouvelle vidéo qui assure les présentations avec la déclinaison tactique de Gears of War. Gears Tactics vous projettera douze ans avant les événements du premier épisode de la série, lorsque les Locustes ont commencé à prendre le dessus et que certaines solutions ont été envisagées.

Dans la peau de Gabe Diaz, père de l'héroïne de Gears 5, vous allez mener votre escouade sur un chemin sinueux, fait de combat au tour par tour très tactiques et gores et de customisations à tout va. Bref, du Gears, avec un peu de cervelle. Collée au mur, mais pas seulement.

Gears Tactics sera disponible sur PC le 28 avril prochain et plus tard sur Xbox One.