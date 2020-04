FIFA 20 "Stay and Play Cup" : Suivez le tournoi à partir de demain 15 avril

Après l'Ultimate QuaranTeam ou encore le "Restez chez vous trophy", un nouveau tournoi à but caritatif s'apprête à voir le jour sur FIFA 20 du 15 au 19 avril. Une compétition virtuelle à laquelle participeront vingt clubs du Vieux Continent dont le PSG, Marseille et Lyon. Vous pourrez donc la suivre en LIVE ici-même !

Que fait un footeux quand on l'empêche de fouler les terrains et de taper dans un ballon ? Il se réfugie sur les réseaux sociaux mais aussi dans les jeux vidéo. Sauf, que période de confinement oblige, leurs skills manette en main sont mis au service d'une bonne cause. Ainsi, de nombreux événements du genre connaissent un succès grandissant depuis le début de la pandémie et l'arrêt de toutes les compétitions sportives.

Du 15 au 19 avril prochain, vingt des plus grands clubs européens vont s'affronter lors d'un tournoi en ligne organisé sur FIFA 20, baptisé la "Stay and Play Cup". Une compétition solidaire organisée par EA Sports, l'éditeur de la simulation de futebol, qui reversera un million de dollars au fond de soutien contre le Covid-19.

Le grand public pourra ainsi voir s'affronter sur la plateforme Twitch quelques-un des joueurs qui les font kiffer les mardi et mercredi soir en Ligue des champions.

A titre d'exemple, le Real Madrid a fait confiance à sa pépite brésilienne Vinicius Junior là où Chelsea a joué l'expérience avec son capitaine Cesar Azpilicueta. Côté français, trois clubs ont indiqué leur présence : le paris Saint-Germain avec Juan Bernat, l'Olympique de Marseille avec Saîf-Eddine Khaoui et l'Olympique Lyonnais avec Bruno Guimaraes. Les spécialistes de la Ligue 1 retrouveront avec plaisir... ou pas un visage connu en la personne de Serge Aurier, ancien défenseur du PSG qui sévit désormais en Angleterre à Tottenham. Traitera-t-il tous ses adversaires de "fiotte" ou de "guez" derrière son écran, telle est l'une des interrogations de cet honorable rendez-vous.

20 historic European clubs 🌍

20 pro footballers ⚽️

$1M for charity 🙌



Stay Home. Play Together.



Join us for the #stayandplay Cup 🎮 starting April 15 ➡️ https://t.co/1K7xWNze1y pic.twitter.com/aiHVrFjMFO - EA SPORTS FIFA #stayandplay (@EASPORTSFIFA) April 9, 2020

Ce type de tournois avec des joueurs professionnels rencontre un succès grandissant depuis le début de l'épidémie de coronavirus, qui a provoqué la mise en sommeil des compétitions sportives. Le mois dernier, Marco Asensio a permis au Real Madrid de remporter une Liga virtuelle sur FIFA 20.