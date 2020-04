Un remake de Resident Evil 4 déjà en développement ?

Maintenant que Resident Evil 3 est disponible, on pense, logiquement, à la suite. Resident Evil 8 a été évoqué ces derniers jours. Et maintenant, on reparle un peu de remake, avec une rumeur qui donne envie de parler espagnol.

VideoGameChronicle avait, il y a deux semaines, jeté un pavé dans la mare en affirmant que le studio M-Two fondé par Tatsuya Minami (ex-PDG de PlatinumGames), qui a été à la manoeuvre sur Resident Evil 3, planchait sur un autre remake d'envergure pour la licence horrifique de Capcom (Capcom : Le nouveau studio de l'ancien PDG de PlatinumGames serait sur un gros remake).

Le feuilleton continue avec une nouvelle affirmation du site, qui dit tenir l'info de plus de plusieurs sources proches du développement. Il semblerait que M-Two travaille depuis 2018 sur un remake de Resident Evil 4. Celui-ci, développé conjointement avec d'autres équipes internes de Capcom, sortirait pour 2022 - soit un an après le supposé Resident Evil 8. Entré en production, il aurait reçu la bénédiction de Shinji Mikami, réalisateur de l'original, qui n'a pas souhaité s'impliquer au-delà de quelques conseils sur la direction générale du projet.

C'est tout pour le moment et on manipulera cette rumeur avec les pincettes de rigueur, même si, vu la tendance et les bons résultats, cela ne paraît pas délirant du tout. Âgé de quinze ans, Resident Evil 4 a marqué un tournant important pour la série, et son influence sur la production vidéoludique mondiale n'est plus à démontrer. Si côté ventes, il n'est pas le champion de la saga, il demeure le jeu Capcom au plus haut score Metacritic. Et ça, ça fout la pression.