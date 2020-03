Capcom : Le nouveau studio de l'ancien PDG de PlatinumGames serait sur un gros remake

La sortie imminente de Resident Evil 3 ne signifie pas que Capcom en a terminé avec les remakes. En effet, une nouvelle rumeur indique que l'éditeur japonais a confié la refonte d'un de ses jeux à un de ses nouveaux partenaires.

À voir aussi : Resident Evil 3 : La nouvelle Jill Valentine sublimée dans un trailer inédit

La rumeur du jour vient du toujours très bien informé site britannique VGC. Ce dernier affirme que M-Two, le studio fondé par Tatsuya Minami il y a un peu plus d'un an, serait le studio principal d'un remake "plus gros que Resident Evil 3" réalisé pour le compte de Capcom. Malheureusement pour les curieux, l'article ne précise pas l'identité du jeu bénéficiant de ce remake.

M-Two a donc été créé par Tatsuya Minami, ancien de Capcom et PDG de PlatinumGames jusqu'en 2016. D'autres anciens de Capcom et PlatinumGames font partie du staff de cette nouvelle structure. Et si M-Two est officiellement un studio indépendant, sa création et son fonctionnement ont en partie été financés par Capcom.

En parallèle à la création de ce nouveau remake, M-Two a également participé au développement de Resident Evil 3 en tant que studio de soutien. Tatsuya Minami figure par ailleurs au générique des aventures de Jill Valentine au poste de producteur exécutif. D'autres membres de M-Two sont au générique de Resident Evil 3. Et pour la petite histoire, ce dernier a été réalisé par Kiyohiko Sakata, un autre ancien de PlatinumGames.

En attendant une annonce officielle de la part de Capcom ou une éventuelle fuite de plus grande envergure, il faudra donc se contenter de cette rumeur pour l'instant. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, notre test de Resident Evil 3 est disponible à cette adresse.

Quel remake préparent Capcom et M-Two selon vous ? Et quels remakes aimeriez-vous que l'éditeur japonais propose ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.