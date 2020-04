The Last of Us Part II : Supprimé du PSN, Sony rembourse les pré-commandes numériques

La vie n'est pâs simple lorsqu'il faut évoluer dans un univers pandémique à souhait : Joel et Ellie le savent, mais dorénavant, vous aussi. À cause d'un mal bien réel, Sony décidait ainsi il y a quelques jours de reporter aux calendes grecques la sortie déjà décalée de The Last of Us Part II.

À voir aussi : On a joué à The Last of Us Part 2 : Nos impressions entre violence et romance

Et si l'affaire n'aurait pas généré d'autres remous il y a encore quelques années, la drôle de période que nous traversons et l'augmentation certaine du débit de nos connexions durant une décennie ont contribué à diversifier les marchés, et certains joueurs choisissent ainsi de pré-commander l'objet de leur désir sur les différents stores en ligne.

Mais avec ce nouveau report, l'éditeur souhaite visiblement s'assurer de la confiance de ces derniers, puisque le site d'assistance du PlayStation Store américain mentionne désormais explicitement le remboursement intégral des versions numériques, aux côtés d'une victime collatérale :

The Last of Us Part II et Iron Man VR ont été repoussés. Toutes les pré-commandes numériques seront automatiquement remboursées. Merci de consulter vos e-mails pour plus d'informations.

Dans l'incapacité de se prononcer sur une date de sortie, Sony a ainsi préférer aller au devant d'éventuelles critiques. La version française ne propose pour le moment aucune option aux joueurs concernés, mais il n'est désormais plus possible de pré-commander l'un ou l'autre titre, un indice qui ne laisse que peu de doutes sur la prochaine étape.

Rappelons que le réalisateur Neil Druckmann expliquait il y a quelques jours pourquoi il n'envisageait pas à ce stade, de sortir The Last of Us Part II en version numérique, faute de mieux :

Il s'agit d'un jeu attendu dans le monde entier et nous voulons l'équité. S'il est accessible à une petite fraction de gens, qu'advient-il des autres ? Nous sommes actuellement en train d'étudier différentes options. Laquelle est la meilleure pour que les fans l'aient aussi rapidement que possible ? Cela va prendre du temps pour le déterminer, voir où en est le monde. Les choses changent du jour au lendemain.

Allez, ce n'est finalement pas si grave au regard de la situation dans laquelle se trouve notre fragile espèce. Prévus pour 2020 sur PlayStation 4, The Last of Us Part II et Iron Man VR sont tous deux reportés à une date indéterminée.