The Last of Us 2 retardé jusqu'à nouvel ordre par Sony à cause du coronavirus, Naughty Dog réagit

La crise sanitaire qui frappe le monde entier en ce moment continue de provoquer des retards de sortie de jeux. Et le dernier titre concerné est un des plus attendus de cette année.

Dans un tweet, Sony vient d'annoncer un nouveau report de la sortie de The Last of Us Part II (ainsi que celui d'Iron Man VR). Et cette fois, ce retard est une conséquence de la pandémie de COVID-19 :

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. - PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

Sony Interactive Entertainment a pris la décision difficile de retarder le lancement de The Last of Us Part II et Marvel's Iron Man VR jusqu'à nouvel ordre. D'un point de vue logistique, la crise mondiale nous empêche de proposer l'expérience de lancement que nos joueurs méritent.

Aux dernières nouvelles, le jeu devait sortir le 29 mai prochain. Ce report étant jusqu'à nouvel ordre, le jeu n'a pour l'instant plus de date de sortie. De son côté Naughty Dog a publié un message dans lequel il s'exprime sur ce nouveau report :

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a - Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

Comme vous venez certainement de le voir, la sortie de The Last of Us Part II a été retardée. Nous sommes certains que cette nouvelle est tout aussi décevante pour vous qu'elle l'est pour nous. Nous souhaitions nous adresser à vous, membres de notre communauté, afin de vous donner un peu plus d'informations.



La bonne nouvelle, c'est que nous avons presque fini le développement de The Last of Us Part II. Nous sommes en train de corriger nos derniers bugs.



Cela étant dit, même si nous sommes en train de finir de développer le jeu, nous devons faire face à la réalité qui est qu'à cause de raisons logistiques au delà de notre contrôle, nous n'aurions pas pu sortir The Last of Us Part II d'une manière satisfaisante pour nous. Nous voulons nous assurer que tout le monde a la possibilité de jouer à The Last of Us Part II en même temps de manière à garantir que nous faisons notre possible pour préserver la meilleure expérience pour tout le monde. Cela impliquait de retarder le jeu jusqu'à ce que nous puissions résoudre ces problèmes logistiques.



Nous avons été déçus par cette décision mais comprenons qu'en fin de compte, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus juste pour tous nos joueurs. Nous espérons que ce délai ne sera pas trop long et nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons de nouvelles informations à transmettre.



Nous vous souhaitons, à vous, votre famille et vos amis, la meilleure des santés. Merci d'être d'incroyables fans et pour votre soutien continu.



Restez prudents !

Ce message de Naughty Dog laisse entendre que la décision prise par Sony a pour but d'éviter à The Last of Us Part II de se retrouver dans une situation similaire à celle actuellement connue par Resident Evil 3 et Final Fantasy VII Remake, avec des exemplaires dans la nature plusieurs semaines avant la sortie du jeu, et une incertitude quant à la disponibilité des versions boîte pour le plus grand nombre le jour de la sortie officielle du jeu.