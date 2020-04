The Last of Us Part II : Développement, démo, distribution... Neil Druckmann revient sur le report

La nouvelle aurait pu être un triste poisson d'avril, mais c'est une pourtant une réalité à laquelle les joueurs doivent faire face : The Last of Us Part II n'arrivera pas le 29 mai prochain. Après le mot officiel de Naughty Dog (The Last of Us 2 retardé jusqu'à nouvel ordre par Sony à cause du coronavirus, Naughty Dog réagit), son vice-président a repris la parole.

Oui mais pour dire quoi ? Eh bien parler de l'avancée réelle du développement de ce The Last of Us Part II qui commence de plus en plus à ressembler au film Uncharted en termes de malédiction.

Dans le dernier PlayStation Blogcast où il était invité, Neil Druckmann a été interrogé d'entrée sur la façon dont Naughty Dog gérait ce nouveau retard pour cette sortie tant attendue.

Vous savez, c'est un peu dur. Quand vous travaillez sur quelque chose pendant si longtemps, plusieurs années pour certains, l'attente ne cesse de grandir. Il est difficile d'attendre que ce que vous avez bâti, poli, et dont vous avez parfois rêvé arrive entre les mains des joueurs pour connaître leurs réactions, savoir ce qu'ils ont aimé ou pas, où l'histoire les a emmenés. Et maintenant, il faut mettre ça en attente, justement, parce que le monde conspire contre nous ! En interne, nous savons que le jeu est excellent. Nous devons juste patienter un peu plus longtemps pour que les fans y aient droit. Je sais qu'ils sont déçus. Mais croyez-moi : nous le sommes aussi et peut-être même davantage de ne pas sortir le jeu à temps.

La crise actuelle a évidemment eu un impact sur le processus de développement, et le réalisateur insiste sur le fait que les bien-être des équipes est privilégié. Mais le bout du tunnel est proche, si l'on en croit cette métaphore très football américain (ou rugby c'est selon) :

Je dirais que nous sommes à un mètre de l'en-but. Il y a toujours quelques bugs qui surgissent et que nous écartons. Nous voulons peaufiner autant que possible, prendre notre temps pour passer en revue chaque section et s'assurer que cela répond aux critères de qualité de Naughty Dog.

Si la version GOLD est si proche, pourquoi les aventures d'Ellie et Joel ne pourraient-elles pas être proposées via le téléchargement avant une sortie boîte ?

Voici ce qu'il en dit :

Aucune décision définitive n'a été prise pour le moment. On ne fait que réagir. C'est une chaîne de distribution différente des versions physiques. Qu'en est-il de l'infrastructure Internet de chaque pays ? Il s'agit d'un jeu attendu dans le monde entier et nous voulons l'équité. S'il est accessible à une petite fraction de gens, qu'advient-il des autres ? Nous sommes actuellement en train d'étudier différentes options. Laquelle est la meilleure pour que les fans l'aient aussi rapidement que possible ? Cela va prendre du temps pour le déterminer, voir où en est le monde. Les choses changent du jour au lendemain.

Enfin, il ne faut pas avoir l'espoir qu'une démo puisse être proposée au grand public, comme suggéré par des nombreux joueurs :

On m'a beaucoup interpellé à ce sujet. Mais je crois que les gens ne comprennent pas qu'il est très différent de créer une démo pour une convention ou un événement réservé à la presse. Il faut savoir qu'il y a des personnes de Naughty Dog dans les parages pour vérifier que tout fonctionne normalement. Pour les démos récentes, nous avions le jeu complet sur un disque et simplement découpé une section pour la rendre jouable. C'est impossible pour une diffusion à l'échelle mondiale sur le PSN. Il faut faire très attention et cela reviendrait à recommencer depuis le début pour que cette démo existe. Cela représente une quantité de travail colossale que nous ne voulons pas imposer à notre équipe. Nous préférons terminer le jeu complet. Et puis la démo presse est datée, le jeu s'est grandement amélioré depuis.

Pour quand, alors, ce The Last of Us Part II sur PS4 ? On l'espère toujours le plus vite possible.

