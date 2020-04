Inside Xbox : Passé GOLD, Gears Tactics fait une piqûre de rappel

L'Inside Xbox de ce mois d'avril 2020 très confiné a, comme prévu, pris quelques minutes pour revenir sur Gears Tactics. Un titre qui d'après ses développeurs sait parfaitement ce qu'il a à faire.

C'est Tyler Bielman, design director de Gears Tactics, qui le dit : il a été pensé comme un jeu PC depuis le début. De quoi rassurer les amateurs de XCOM, dont ce titre s'inspire largement et faire grandir l'impatience qui peut les animer, puisqu'il est désormais GOLD.

Ce tactical un peu plus nerveux et violent que les autres qui vous verra incarner Gabe Diaz, le père de Kait, héroîne de Gears 5, saura aussi plaire aux joueurs attachés à l'univers créé par Epic Games et repris par The Coalition. Le héros et son équipe auront une mission de la plus haute importance dans la guerre face aux Locusts : déglinguer Ukkon, chef de guerre et généticien créateur de toutes les bestioles que les humains ont dû affronter pendant tant d'années.

Et comme aucune microtransaction n'est prévue, que tout pourra être gagné sur le terrain et que la personnalisation est poussée, vous devriez y trouver votre compte, comme l'a supposé Camille avec sa prise en mains récente.

Gears Tactics est attendu sur PC pour le 28 avril (il sera inclus dans le Xbox Game Pass) et sur Xbox One plus tard dans l'année.